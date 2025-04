ERC ofrece a Junts y CUP pactar el precio de la investidura de Sánchez si suman La pérdida de Barcelona no facilita la unidad en el independentismo: Trias es partidario de entregar la Diputación al PSC

Cristian Reino Barcelona Lunes, 19 de junio 2023, 11:05 | Actualizado 20:13h.

El nuevo alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tomó este lunes posesión de su cargo en el Ayuntamiento de la ciudad. Fue recibido entre aplausos y con un pasillo por miembros de su equipo y concejales socialistas. Collboni anunció que sus primeras decisiones estarán relacionadas con la limpieza y el espacio público. Pero la cuestión ahora es cómo articulará un Gobierno estable con solo 10 concejales sobre 41.

«El PSC cerrará acuerdos amplios menos con la extrema derecha», defendió el nuevo regidor. «Hice una oferta a los comunes, cuando les pedí su apoyo, para formar un Gobierno de coalición, y esa es la idea que tengo en la cabeza. Mi propuesta es una coalición progresista», señaló. Los comunes afirmaron que ven todas las opciones de acabar gobernando con el PSC y ERC. El PP no podría evitarlo, porque no hay un acuerdo por escrito con Collboni, aunque los populares dicen confiar en su palabra.

Esquerra, en cualquier caso, no moverá ficha al menos hasta las elecciones generales. Luego está por ver, porque PereAragonès también necesita apoyos parlamentarios para su Gobierno en solitario. De momento, el independentismo quiere aprovechar la jugada a tres bandas entre PSC, PP y comunes para descabalgar a Xavier Trias con el objetivo de movilizar a su electorado, que en las municipales le castigó quedándose en casa. Los secesionistas suspiran por que el votante nacionalista despierte a partir de la investidura fallida de Trias en Barcelona. Tanto ERC como Junts han elevado el tono y la gesticulación y hablan de 'operación de Estado': de las cloacas para intervenir Barcelona, según dicen los republicanos; una maniobra similar al 23-F, sostienen los junteros.

No obstante, la pérdida de Barcelona no ha provocado que cada una de las formaciones independentistas varíe su estrategia. ERC sigue abriendo las puertas a investir a Pedro Sánchez, aunque es consciente de que su política de mano tendida en el Congreso ha tenido costes electorales. Este lunes propuso a Junts y la CUP pactar el precio de una eventual reelección del candidato socialista. Esquerra ofrece un frente común nacionalista para no soportar toda la carga del diálogo con el Gobierno e insta a subir el coste de volver a hacer presidente al líder del PSOE, pero sin concretar cómo debe encarecerse. ERC, que pactó la investidura de hace cuatro años a cambio de los indultos, la reforma del Código Penal y la mesa de diálogo, quiere ahora avances en el acuerdo de claridad para celebrar un referéndum. Pero ni Junts ni la CUP están en disposición de aliarse estos términos, pues ambas formaciones rechazan votar a favor de la investidura del líder del PSOE.

Zancadillas nacionalistas

ERC y Junts comparten indignación por lo que ocurrió con la Alcaldía de Barcelona, pero este cabreo no ha propiciado la unidad secesionista. Con el cadáver aún caliente, Trias se mostró partidario de pactar la presidencia de la Diputación de Barcelona con los socialistas, que mantendrían la presidencia. «Que esté indignado no quiere decir que no seamos inteligentes», aseguró. Trias anunció que se «aparta de este mundo» y que se «jubilará» de la política una vez que consolide el grupo de Junts en el consistorio. El exalcalde renuncia así a liderar la oposición y se va a su casa, aunque sin poner fechas, echando pestes contra Collboni y Ada Colau. ERC, por su parte, se negó a revisar el acuerdo alcanzado con el PSC en las diputaciones de Lleida y Tarragona, que apartan a Junts del Ejecutivo y permiten presidencias republicanas.

ERC decidió que, como respuesta a la operación contra Trias, situará a Ernest Maragall como segundo en las listas por Barcelona al Senado. «Hay que pasar del veto al voto», se conjuró. «Queremos dar la oportunidad a la ciudadanía de corregir con sus votos lo que el Estado ha impedido, lo que el PP, PSOE y Sumar han decidido estropear», afirmó Oriol Junqueras. Trias, por su parte, advirtió a PSOE y PP de que están dinamitando puentes con Cataluña porque su elección buscaba abrir vías de diálogo con socialistas y populares.