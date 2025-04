«Hay que cambiar el modelo productivo de la región»

Benito Román | Presidente autonómico de CSIF Jueves, 25 de mayo 2023, 08:59 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Extremadura necesita un cambio, pero no me refiero a un cambio de sillones en el color político del gobierno de la Junta. No, porque como ... sindicato independiente, política y económicamente, CSIF jamás, tampoco esta vez, va a pedir el voto para ningún partido político. No es nuestra función y allá cada cual si utiliza un sindicato para ello.

Nosotros pretendemos un sindicalismo diferente y estamos convencidos de que otro sindicalismo es posible, entre otras cosas para recuperar la credibilidad perdida, en muchas ocasiones, por comportamientos de representantes sindicales que nada han tenido que ver con el objetivo que representamos: defender y conseguir las mejores condiciones laborales de los trabajadores. CSIF trazó ese camino hace años y a la vista están los excelentes resultados. Así que cuando me refiero a que Extremadura necesita un giro me refiero a un cambio de actitud, de mentalidad y también de políticas, con un modelo de diálogo social diferente para que esta región la hagamos entre todos y no solamente entre unos cuantos. Abogamos por una Extremadura diferente, en comunicaciones, en industria, en infraestructuras, en potenciar servicios públicos, en mejoras de plantillas, en blindar la carrera y desarrollo profesional, en reconocer el esfuerzo de los trabajadores públicos, muchos de los cuales están teniendo auténticas dificultades para llegar a final de mes. Y la Junta debe de dar ejemplo pues basta recordar que aún adeuda el 2% de subida salarial de 11 meses del 2020 abonado ya en el resto de CC AA. A su vez, CSIF apuesta por un cambio en el modelo productivo de nuestra región, con un apoyo más eficaz y eficiente a las empresas y autónomos, porque cuanto mejor les vaya a ellos, mejores convenios y condiciones laborales y salariales se podrán negociar para los trabajadores. Estas cuestiones, y otras muchas, las vamos a seguir dialogando, negociando con el nuevo gobierno que salga de las urnas, sin importarnos el color político, y si no hay acuerdo, tomaremos las calles y reclamaremos como siempre hemos hecho, por el bien de los trabajadores, por el bien de Extremadura. Mucha suerte para todos.

