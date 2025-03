Alcalde en un pueblo, candidato en otro

Me lo estaba pidiendo la gente, se acercaban a decírmelo y al final decidí presentarme». Habla Francisco Javier Flores, de 58 años, actual alcalde de ... Torremocha y candidato por el PSOE a la alcaldía del pueblo de al lado, Torrequemada. Cinco kilómetros separan ambas poblaciones de la comarca de Montánchez, en Cáceres. «Desde que me casé vivo en Torrequemada, pero estoy entre los dos pueblos, porque tengo animales en ambos», explica este edil, que trabaja como ganadero autónomo y dice sentirse «muy bien» en ambos sitios.

Quizás por verle habitualmente por Torrequemada, localidad que actualmente cuenta con un alcalde del PP, Elías Hernández Arrojo, fueron muchos los que se atrevieron a pedirle que se presentara. «Me veían por la calle, en los bares, y me decían vente con nosotros aquí, preséntate aquí, anda», rememora.

Lleva cuatro años siendo el primer edil de Torremocha. «De 2015 a 2019 fui teniente de alcalde, pero luego me presenté cabeza de lista, porque el alcalde tampoco tenía apego al sillón». No siente culpabilidad por dejar de lado la alcaldía. «Hay una candidata, Gemma Martínez, que ha trabajado con nosotros en la comisión de festejos, es una persona muy competente». Y lo tiene muy claro: «nadie es imprescindible y todo el mundo es sustituible, la vida siempre sigue».

Flores asume que será un reto intentar arrebatarle al actual alcalde de Torrequemada el bastón de mando. Siente que su experiencia puede servirle. «Muchas veces no importan las siglas, en los pueblos se vota a las personas porque te conocen, ven lo que has hecho y lo que has conseguido para tu pueblo». Si logra su propósito será alcalde de un pueblo más pequeño. Torremocha tiene 763 habitantes mientras Torrequemada cuenta con un censo de 570.

Dice que si gana las elecciones el próximo 28-M no va a cambiar de teléfono, un número y dispositivo personal que utiliza para todo, «ni cobro ni tengo teléfono del Ayuntamiento», remarca. Así que si consigue la victoria puede ser que más de uno le llame para alguna cuestión del pueblo de al lado.

Presume de cercanía y de estar para todo el mundo. «Yo tengo mi despacho abierto y puede entrar cualquiera». También se siente orgulloso de haber logrado subvenciones que han permitido llevar a cabo distintos proyectos como la residencia de ancianos, que se abrió el pasado año, la finalización del polígono industrial o el arreglo de la fachada del Ayuntamiento.

