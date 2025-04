Abascal pide a Feijóo que no actúe en Extremadura como si Vox no existiera «¿Qué quiere?, ¿ir a elecciones?, ¿que se repita?», ha preguntado en una entrevista

R. H. Lunes, 19 de junio 2023, 11:45 | Actualizado 13:09h.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recordado que hay varias autonomías, como Murcia o Extremadura, en las que el PP no llega a la ... mayoría absoluta por sí solo y por tanto no puede actuar «como si Vox no existiera». El líder ha insistido en que el PP tendrá que pactar con Vox en estos territorios, igual que ha hecho en Valencia.

«¿Qué quiere?, ¿ir a elecciones?, ¿que se repita?», ha preguntado en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, respecto a las reticencias de los 'populares' para llegar a más acuerdos con Vox tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo. «Si el señor López Miras (el presidente de Murcia en funciones y candidato del PP) se niega a considerar el resultado de Vox y quiere actuar como si Vox no existiera, parece que el señor López Miras estaría dispuesto a ir a elecciones, no Vox», ha dicho. Abascal ha subrayado que le parece un disparate esta postura y cree que PP y Vox tienen la obligación de entenderse. Su única línea roja, ha señalado, es el respeto a sus votantes. «Al PP le faltan dos para la mayoría absoluta, a nosotros nos faltan 14. No la tenemos ninguno», ha resumido sobre los resultados de Murcia. En este sentido, ha asegurado que Vox es un partido nacional que tiene el mismo criterio en toda España. A su juicio, el problema es que el PP «tiene muchos interlocutores y muchas diferencias» en función del territorio y eso dificulta las negociaciones. Abascal ha insistido en que Vox tiene la mano tendida y en que se respete a sus votantes. Según ha recordado, su porcentaje de voto en la Comunidad Valenciana fue del 12%, mientras que en Murcia del 17,7%. «Hay sitios donde tenemos más fuerza y otros menos». «La línea roja es que se respete a nuestros votantes y que quien no tiene mayoría absoluta asuma no tiene mayoría absoluta», ha concluido.

