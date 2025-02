Podemos lima sus recelos y se rinde a la «presidenta» Díaz

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 14 de junio 2022, 22:01 Comenta Compartir

Los recelos iniciales eran muchos: la posibilidad de diluirse en un mar de siglas, de no llevar la voz cantante o recuperar la senda común con el errejonismo. Sin embargo, la campaña andaluza está evidenciando que las urgencias de Podemos en cerrar la sangría electoral que padecen desde 2016 les ha empujado a lanzarse a los brazos del «frente amplo» que prepara Yolanda Díaz. Este martes, en Dos Hermanas (Sevilla), se reeditó la foto de la vicepresidenta junto a la líder de los morados, Ione Belarra;Alberto Garzón (IU); Juancho López de Uralde (Alianza Verde) y Esperanza Gómez (Más País). Un proyecto político ya toma forma en la coalición Por Andalucía.

El acto estuvo cargado de piropos entre las distintas organizaciones y un deseo expresado en alto por la candidata por la provincia de Sevilla, Gómez, que representa a la escisión errejonista que dejó a Podemos partido por la mitad en Vistalegre II. «Si hace un año me ponen la foto de este mitin, no me lo hubiera creído. Hemos convertido Por Andalucía en un gran encuentro, dejando a un lado las diferencias», aseguró.

Durante la campaña en Castilla y León, donde Podemos solo obtuvo un parlamentario en las Cortes, el ambiente estaba enrarecido. Los de Belarra acusaban a Díaz de «falta de comunicación» sobre su nuevo proyecto y la vicepresidenta pasó desapercibida y no participó en los actos principales. Acababa de salvar 'in extremis' su reforma laboral en el Congreso y su posición estaba debilitada.

Esta vez Díaz se está volcando en los comicios andaluces, el primer test de facto de su «frente amplio», y este martes fue recibida entre gritos de «presidenta». «Si tenéis duda os pido una oportunidad», afirmó antes de reconocer que el objetivo es «gobernar en un bloque progresista junto a la gente. No engañamos a nadie».