Así han votado los candidatos a la Junta de Andalucía

Juan Marín: «Espero que no se meta a Andalucía en ningún lío más, no meternos en jaleos» Ampliar Efe

El actual vicepresidente de la Junta y candidato de Cs votó a las 10:30 en la biblioteca municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Tras ejercer su derecho deseó «suerte a todos los candidatos y candidatas». Además, reconoció que «va a ser un día histórico» para Andalucía y que confía «en que los andaluces sepan valorar el trabajo que se ha hecho en estos tres años y medio y no meter a Andalucía en ningún lío más, no meternos en jaleos». También confesó que tenía la sensación de que «hay muchas ganas en la gente de refrendar que este gobierno continúe». «Vamos a trabajar cuatro años más por los andaluces, es lo que la calle me dice», finalizó mostrándose convencido de que «vamos a tener grupo parlamentario».