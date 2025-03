La patronal inmobiliaria prevé que las ventas caigan un 10% en 2024 pero los precios seguirán subiendo

La actividad en el mercado inmobiliario decae. La demanda en el mercado de compraventa se contrae debido a los elevados precios, el endurecimiento financiero por ... la subida de los tipos de interés y la incertidumbre económica, marcada por los conflictos bélicos. Sin embargo, existe mucho dinero líquido que busca dónde invertir, sobre todo internacional, que ni siquiera necesita pedir prestado para comprar vivienda, lo que está sosteniendo al alza los precios.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), patronal inmobiliaria del 'real estate', prevé que las compraventas desciendan un 10% en 2024, prolongando la caída que vienen registrando desde comienzos de este año, pero los precios subirán alrededor del 3% de media.

FADEI incide en que en algunas zonas los precios están demasiados altos y deberían bajar, al menos, un 10%. No obstante, la patronal prevé que suban entre un 1% y un 3%, lo que hace muy difícil para una parte importante de la población comprar una vivienda en algunas poblaciones. «Las entidades bancarias están concediendo hipotecas por el 80% del valor de la vivienda, cantidades que son insuficientes para la mayoría de los posibles compradores», señala Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI.

Alquiler

En cuanto al alquiler, FADEI -que integra a 13 entidades que representan a unas 5.000 agencias inmobiliarias- pronostica que el interés de la demanda por este mercado aumentará al tener más limitaciones para poder comprar. «Aunque nos encontremos en un país de propietarios, los jóvenes no tienen facilidades de acceso a la vivienda y sería necesaria una relación más cercana de los sectores público y privado en el área de Vivienda para poder aumentar el parque de alquiler asequible y solucionar este problema», afirma Gómez Huecas.

En este sentido, los precios del alquiler seguirán al alza en 2024 debido a la falta de oferta y hasta que no se dé «una solución a la inseguridad de los pequeños ahorradores por la entrada en vigor de Ley de la Vivienda», a juicio de la patronal. «Tanto la limitación de precios en zonas tensionadas, como el límite de subidas del IPC o la dificultad para poder echar de tu casa a un inquilino moroso o un okupa hacen que no haya más oferta y los precios sigan subiendo», asegura el presidente de FADEI.

Según las previsiones de la patronal inmobiliaria, el mercado hipotecario se verá reducido en 2024 por la reducción de las compraventas. Además, la subida de tipos de interés y otros factores económicos harán que los compradores no tengan la posibilidad de comprar, ya que no tendrán capacidad de pago de las cuotas de la hipoteca que soliciten y las entidades no les concederán la financiación necesaria para realizar la operación.

Sin embargo, «no todo serán malas noticias, pues parece que se va a paralizar la subida de tipos, incluso con pequeñas bajadas a lo largo de los próximos años. Esto será muy buen síntoma para la recuperación de esa parte de la demanda que hoy no puede comprar», añade Gómez Huecas.