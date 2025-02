Las inmobiliarias se reinventan con la inteligencia artificial y los avances tecnológicos

La compraventa de viviendas cayó un 17,3% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior. Menores ventas suponen también mayor competencia por hacerse con ese negocio por parte de las agencias inmobiliarias. Y en esa pelea la innovación tiene un papel ... que jugar.

«El móvil ya nos cambió el modelo de negocio», explica Nora García, vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Después llegaron los portales inmobiliarios. «Los carteles de pisos en venta en el portal o las ventanas están en desuso sobre todo por la preocupación por los okupas si saben que la vivienda está vacía. Y eso que muchos propietarios y agencias contratamos alarmas para los pisos en venta», explica García.

Cualquiera que busque piso se habrá dado cuenta de que muchos anuncios por internet lo que te enseñan en realidad no es el piso real sino cómo quedaría tras una reforma. Los agentes inmobiliarios lo justifican porque «hay gente sin visión espacial o imaginación para ver cómo quedaría el piso y eso les ayuda». Es un paso más respecto al 'home staging', que se empezó aplicando sobre todo a partir de la anterior crisis inmobiliaria. El 'home staging' consiste en decorar la vivienda de forma neutra para mejorar la primera impresión y poder venderla o alquilarla más rápidamente. Ahora se hace virtual y se ahorran el mobiliario.

Recorridos interactivos

Para que el cliente pueda vivir la experiencia completa de la visita sin desplazarse, las inmobiliarias empiezan a incorporar la realidad virtual con gafas o cascos inteligentes. Son recorridos interactivos en una vivienda sin estar allí, lo que reduce el tiempo y los desplazamientos si hay que visitar varias viviendas, tanto para el cliente como para el agente inmobiliario. Es más, el cliente puede comprobar cómo será su propiedad incluso antes de ser construida. «La realidad virtual es un servicio caro y todavía no está implantado, aunque facilita mucho el trabajo con los compradores extranjeros o si aun residen los propietarios en la vivienda», explica Nora García.

También se está poniendo de moda el 'storytelling', es decir que el anuncio no consista en los datos básicos de la casa (número de metros cuadrados, habitaciones, etc), sino una descripción que intente despertar las sensaciones y que el posible comprador se imagine viviendo allí. Por ejemplo, hay uno que dice: «¡Bienvenido al piso de mi abuela! Se trata de un señor piso con una cocina de las que ya no quedan, donde no tendréis que hacer turnos para entrar. Con ventanas de gran tamaño, no se usa la luz en todo el día (¡Con lo que no tendrás que pedir un préstamo para pagar la factura!)».

La escasa oferta de vivienda nueva (se inician menos de 100.000 viviendas anuales cuando antes de pincharse la burbuja inmobiliaria en 2008 se construían 800.000) ha elevado el peso y el precio de las viviendas de segunda mano. Las inmobiliarias se han lanzado a la compra de viviendas baratas, reformarlas -ya sea por su cuenta o para un cliente inversor- para venderlas luego rápidamente con un mayor margen. Es el 'flipping', una tendencia que llegó de Estados Unidos y que se está consolidando.

Y, por supuesto, está la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector inmobiliario. Según explican en Inmogesco, se aplican algoritmos y sistemas automatizados que imitan procesos cognitivos humanos para analizar, predecir y optimizar actividades relacionadas con los inmuebles. Estos sistemas pueden procesar grandes cantidades de datos y extraer patrones y tendencias que ayudan a tomar decisiones informadas. Por ejemplo, la IA puede analizar datos de mercado, tendencias de precios, tasas de interés y otros factores para predecir el valor futuro de una propiedad; los chatbots y asistentes virtuales pueden responder preguntas frecuentes de los clientes en tiempo real, se automatiza la programación de visitas, la generación de informes y la gestión de documentos.