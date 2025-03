Los usuarios pagarán fianzas de 10 y 20 euros por los bonos gratis en Cercanías y Media Distancia

Clara Alba Madrid Lunes, 1 de agosto 2022 | Actualizado 02/08/2022 12:31h. Comenta Compartir

El plan de ahorro energético aprobado el lunes por el Gobierno incluirá también la medida por la que los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia gestionados por Renfe serán gratuitos de septiembre a diciembre para los usuarios recurrentes con el objetivo de aliviar la presión de las familias ante la escalada inflacionista. Una medida a la que el Ejecutivo destinará 201 millones de euros.

El real decreto ley establece que será la Secretaría de Estado la que fijará las limitaciones y condiciones para la aplicación de esta gratuidad. Pero fuentes del Ministerio de Transportes matizan que la idea es crear nuevos abonos con vigencia para los cuatro meses de aplicación que, en el caso del Cercanías, valdrán para cada núcleo (uno para Madrid, otro para Bilbao, etc.).

Para adquirir estos abonos gratuitos en Cercanías, los usuarios tendrán que pagar una fianza de 10 euros, que se devolverá tras los cuatro meses de aplicación si se han realizado más de 16 viajes en el periodo (cuatro al mes, por ejemplo). Si el usuario abona esa cantidad con tarjeta de crédito, el reembolso se realizará directamente en su cuenta. Si lo hace en efectivo, tendrá que acudir a la taquilla a solicitar la devolución.

Tal y como explican desde el Ministerio de Transportes, será el Estado el que asuma el pago de la cantidad que los consorcios abonan a Renfe por los abonos en Cercanías y Rodalies (Cataluña), siempre que los consorcios reduzcan el precio de los billetes integrados o los abonos en la parte proporcional que dejan de abonar a Renfe.

El mecanismo es sencillo. Siempre que un usuario compra un abono mensual (que sirve para EMT, Metro, Cercanías, etc), se generan unos ingresos, Por esos servicios los consorcios abona una cantidad a Renfe, que es la que cubriría el Estado a cambio de que el consorcio rebaje el precio del abono en la misma cantidad, impidiendo que la destine a otros fines.

En el caso de la Media Distancia, la herramienta será similar a la empleada en los servicios de Cercanías. Los usuarios recurrentes también podrán adquirir un abono con validez para los cuatro meses de aplicación de la medida. Aunque en este caso, la fianza que tendrán que abonar será de 20 euros. «Esta cantidad, de media para los servicios OSP (Obligaciones de Servicio Público) de Media Distancia, es menor que el precio de tres billetes individuales», indican fuentes del Ministerio.

Para garantizar que no haya abuso de la medida y que la misma servirá sobre todo a los usuarios recurrentes, el abono en este caso será por ruta (es decir, por línea, por ejemplo Madrid-Salamanca). Pero ciudadanos que no utilicen estos servicios de forma habitual y también los extranjeros no podrán beneficiarse de la gratuidad.

Alta velocidad

Tal y como ya confirmó el Gobierno, los servicios de alta velocidad Avant (servicios de Media Distancia a Alta Velocidad) quedan excluidos de la gratuidad total, aunque contarán con un descuento del 50% en los títulos multiviaje ya aprobados en el real decreto ley 11/2022. En este caso, los usuarios comprarán su abono habitual, sobre el que se abonará esa rebaja de precio.

Como novedad, el Gobierno ha decidido incluir en este descuento del 50% a determinadas rutas de alta velocidad en servicios comerciales, con nuevos abonos en condiciones similares a los Avant en las líneas de alta velocidad en las que no existan OSP (ni acuerdos marco y el tiempo de viaje sea de menos de 100 minutos.

Entre las líneas que se verán beneficiadas por estos nuevos abonos están la de Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, entre otras.

