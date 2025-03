Viajes personalizados con IA y experiencias de calidad, los desafíos analizados en el IV Foro Turium

Colpisa Madrid Jueves, 13 de junio 2024, 14:27 Comenta Compartir

La cuarta edición del Foro Internacional de Turismo de Excelencia, que acaba de organizar Turium, la división de turismo de Vocento, reunió a distintos especialistas del sector de los ámbitos público y privado para analizar las tendencias de la principal industria del país. Durante el encuentro, los expertos desgranaron los desafíos de este sector de cara al futuro, donde la personalización de las experiencias de los clientes, la correcta gestión de la información, la apuesta por la calidad y la inteligencia artificial serán decisivas.

El evento contó con la participación de Almudena Maíllo, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, que detalló las claves de la revolución que ha experimentado la capital en los últimos cinco años hasta convertirse en un destino de referencia a escala global. «Este éxito no es fruto de la casualidad -subrayó en su intervención- sino de un plan concreto desarrollado para posicionar la ciudad en la excelencia turística. Ha sido fundamental trabajar de la mano con el sector privado para sacar lo mejor de los atractivos y las fortalezas con los que ya contábamos, como los restaurantes, los museos... Teníamos clara nuestra hoja de ruta».

Además, la concejal destacó la importancia de la inversión hotelera, de la consolidación de un modelo de gestión en el que la digitalización de determinados procesos resulta prioritaria -con un gasto de alrededor de cinco millones de euros por parte del Ayuntamiento- y de la búsqueda de la sostenibilidad. «Si somos la mejor ciudad para vivir, podemos ser la mejor ciudad que visitar», señaló. Y recordó que, más allá de la oferta cultural y de ocio, «Madrid sigue siendo Madrid, con un carácter y una identidad propios, que son lo que nos hace atractivos y que también deben ser compartidos y protegidos».

«Somos la primera potencia mundial en turismo, y si hemos llegado a ese puesto es que las cosas se han hecho bien» Ángel Rivera CEO de Santander España

En la jornada también intervino Ángel Rivera, CEO del Banco Santander, quien se mostró optimista al referirse al presente y al futuro del negocio en España: «Somos la primera potencia mundial, y si hemos llegado a ese puesto en el pódium, es que las cosas se han hecho bien». El directivo se mostró también prudente: «Hay mucho espacio de mejora. Como todo, el sector está en plena transformación, y probablemente tengamos que acelerarla. Hemos pasado por fases de mucha cantidad y quizá no tanta calidad, y precisamente es por la calidad por lo que el país debe apostar si no quiere morir de éxito. Tenemos que hacerlo bien... o bien, porque el peso del turismo en el PIB y en el ámbito laboral es muy grande».

Por su parte, Carlos Lamela, presidente de Estudio Lamela, hizo hincapié en la necesidad de repensar las ciudades para que sean más amables, sostenibles, mejores arquitectónicamente y con capacidad para acoger al turismo. «Estoy orgulloso, como coautor, de que la T4 se ponga como éxito arquitectónico y como un proyecto de modernidad en todo el mundo. Fue una apuesta de la sociedad española por tener una terminal importante, cuando recibíamos 14 millones de pasajeros. Entonces se planteó el proyecto para tener la capacidad de recibir a 30 millones y hubo quien pensó que era un disparate y fue muy criticado. Pues ya estamos en los 60 millones de llegadas y vamos camino de los 90 millones. Y ahora que ha tocado ampliarlo, vamos a adecuar la terminal para mantener la estética. España mueve al año 300 millones de pasajeros, es el país número uno en Europa, y solo por detrás en el mundo de EE UU, China e India. Unas cifras que son realmente increíbles», dijo.

Premio Connecting Excellence Award a Banderas

Para cerrar el evento, Turium entregó el premio Connecting Excellence Award a Antonio Banderas. El actor, emprendedor y embajador de España por el mundo recibió el galardón de forma virtual, ya que el COVID-19 le impidió desplazarse a Madrid para recogerlo, pero no quiso dejar de participar en el foro mediante videoconferencia y hablar de su papel como dinamizador de la propuesta cultural de Málaga, sin duda, uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad andaluza.

«Todo lo que he hecho durante mi carrera ha estado motivado por la intuición. Retornar a Málaga después de tanto tiempo en Estados Unidos y Londres fue resultado, simplemente, de haber sufrido un ataque al corazón, que reestructuró mi vida: las cosas que no eran importantes se diluyeron y solo permanecieron a flote las importantes. Y una de estas era Málaga. Me embarqué en el proyecto del Soho Caixabank y luego lo amplié con Sohrlin, que es un cluster de distintas expresiones artísticas y escénicas, y eso ha tenido un impacto en una ciudad que está apostando por la cultura y con un turismo muy específico, con museos, con arte… Tiene cinco teatros en funcionamiento y llenar un teatro en provincias durante meses antes era impensable. El 53% de público que viene a vernos nuestros espectáculos es de fuera. Es decir, la gente que viene a esta ciudad con un propósito cultural y que una vez que está aquí se abre a otras formas de ocio y cultura. Málaga todavía es muy imperfecta, pero tenemos la capacidad de moldearla, y hay que ser autocríticos para hacerlo bien».

