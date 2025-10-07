El turismo «dejará de ser el gran dinamizador de la economía» por sus elevados precios

El turismo ha tocado techo. El crecimiento del sector ha sido tan intenso desde que finalizó la pandemia -de 2021 a 2024 ha aportado el ... 53% del crecimiento total de la economía- que la «normalización» de las tasas de avance que se registran ahora significan una «clara ralentización», según explicó este martes el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, durante una rueda de prensa en Madrid en la que la patronal turística presentó sus previsiones de cierre de año. Sus cálculos les hacen revisar a la baja la estimación del PIB turístico hasta el 2,8%, cinco décimas menos que hace solo tres meses.

El sector generará 219.000 millones de euros en 2025, un 2,8% más que el año pasado, una tasa similar a la que crecerá el conjunto de la economía (el Gobierno estima que el PIB avance un 2,7%). De esta forma, el turismo representa el 13,1% del PIB, máximo en la serie histórica. Eliminando el efecto delos precios, la ganancia en términos reales son 4.862 millones de euros.

Sin duda los elevados precios que ha registrado el conjunto del sector los últimos años -motivados por una demanda disparada- han conllevado que muchos turistas dejen de viajar o lo hagan en la misma medida. Como ejemplo, los últimos datos del INE revelan que la habitación media de hotel ocupada en el mes de agosto tuvo un precio de 156 euros la noche, un 6% más que el año pasado y un 42% más que en 2019, antes de que estallara la pandemia.