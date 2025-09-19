Trump confirma avances con China sobre el futuro de TikTok y se reunirá con Xi en Corea y en 2026 en Pekín

El presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, han mantenido este viernes una conversación telefónica que ha servido para confirmar, ... según el presidente de Estados Unidos, que ambos líderes han sellado un «acuerdo» para que la aplicación de vídeos TikTok pueda seguir operando en territorio estadounidense. Para ello han fijado un calendario sobre las próximas reuniones. Primero, se verán en Corea del Sur en octubre, después el dirigente republicano viajará a China «a principios del próximo año» y después Xi visitará Washington «en el momento oportuno».

«Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok», ha señalado Trump en su cuenta de Truth Social. «También acordé con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo iría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi también visitaría Estados Unidos en el momento oportuno. La conversación fue muy positiva; volveremos a hablar por teléfono; agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC», ha añadido.

Antes, la agencia estatal de noticias Xinhua había adelantado algunos detalles de esta llamada, indicando que había sido un intercambio «franco» y que la postura de Pekín sobre el problema de TikTok es clara. «El gobierno chino respeta los deseos de las empresas y las invita a llevar a cabo negociaciones comerciales basadas en las reglas del mercado y alcanzar soluciones que cumplan con las leyes y regulaciones chinas y equilibren los intereses. China espera que EE UUproporcione un entorno comercial abierto, justo y no discriminatorio para que las empresas chinas inviertan en el país».

El conflicto entre Washington y Pekín sobre esta aplicación lleva abierto años, cuando el expresidente Joe Biden aprobó una ley que planteaba prohibir la red social china a menos que la matriz Bytedance se desprendiera de sus operaciones en EE UU antes del 19 de enero. Este principio de acuerdo llega apenas cinco días después de que las delegaciones comerciales de ambos países se reunieran el lunes en Mardrid para allanar el camino a un acuerdo en el que alcanzaron un principio de solución para separar la propiedad de TikTok de ByteDance, su matriz china.