HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de EE UU, Donald Trump y su homólogo chino , Xi Jinping EFE

Trump confirma avances con China sobre el futuro de TikTok y se reunirá con Xi en Corea y en 2026 en Pekín

Los líderes de ambos países han mantenido una llamada telefónica para cerrar los detalles tras el encuentro de sus delegaciones el lunes en Madrid

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:16

El presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, han mantenido este viernes una conversación telefónica que ha servido para confirmar, ... según el presidente de Estados Unidos, que ambos líderes han sellado un «acuerdo» para que la aplicación de vídeos TikTok pueda seguir operando en territorio estadounidense. Para ello han fijado un calendario sobre las próximas reuniones. Primero, se verán en Corea del Sur en octubre, después el dirigente republicano viajará a China «a principios del próximo año» y después Xi visitará Washington «en el momento oportuno».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  2. 2

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  3. 3 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  4. 4 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  5. 5 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  6. 6 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  7. 7 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  8. 8

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  9. 9 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  10. 10 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trump confirma avances con China sobre el futuro de TikTok y se reunirá con Xi en Corea y en 2026 en Pekín

Trump confirma avances con China sobre el futuro de TikTok y se reunirá con Xi en Corea y en 2026 en Pekín