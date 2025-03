La tractorada concluye en Barcelona tras arrancar compromisos en las restricciones por la sequía

Tras una larga jornada de protestas, que les llevó ayer al Palau de la Generalitat y a colapsar por momentos buena parte de la ... capital catalana, algunos de los agricultores y ganaderos que permanecían en Barcelona se han dirigido este jueves al Parlamento catalán. Varios tractores han irrumpido al parque de la Ciudadela, donde se sitúa la Cámara catalana. Representantes sindicales del mundo agrario se han reunido primero con la presidenta del Parlament, Anna Erra, y más tarde con los grupos parlamentarios de PSC, ERC, Junts, CUP y los comunes.

Tras su reunión con la presidenta del Parlament y los grupos políticos, todos menos PP y Vox, los representantes del mundo rural han dado por concluidas las movilizaciones de esta semana. Según han asegurado en rueda de prensa desde la Cámara catalana, abandonan los cortes de carreteras, al haber conseguido arrancar tres compromisos a los grupos políticos. Lo que más les inquieta en estos momentos son las restricciones de agua decretadas por el Govern en el plan de sequía.

En su reunión de ayer con el presidente de la Generalitat no lograron un acuerdo con el Gobierno catalán, pero en cambio los partidos se han comprometido a instar al Govern a que revise las restricciones del agua para el mundo rural. «Se ha hecho una mala gestión del agua. No puede ser que nos corten el 50% del agua disponible para la ganadería», ha asegurado uno de los representantes del colectivo. «Somos una pieza fundamental de la sociedad», ha señalado. «Sin nosotros, no hay comida», ha señalado. El Govern decretó la semana pasada la entrada en la fase de emergencia por sequía. El riego agrícola debe reducirse un 80%, un 50% el de tipo ganadero y un 25% el industrial. El mundo del campo ha apuntado que estos porcentajes son inviables.

El otro compromiso que han arrancado a los grupos parlamentarios ha sido que se agilicen los pagos de las ayudas pendientes de años anteriores al sector y que se racionalice la burocracia. «Salimos bastante satisfechos de lo conseguido», han asegurado. «La lucha no se acaba, solo se transforma», han rematado. De momento, se acaban las protestas, pero avisan que volverán a movilizar unos 2.000 tractores si los compromisos adquiridos no se materializan.