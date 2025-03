El millón de parados de larga duración aleja el objetivo del pleno empleo

El primero de los grandes objetivos que se ha marcado el PSOE si finalmente lograra gobernar es lograr el pleno empleo en España, el país ... que encabeza el paro en Europa con casi 2,7 millones de afectados, el 11,6% de la población en edad de trabajar. Así lo repitieron en muchas ocasiones durante la campaña tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Ha sido una de las grandes promesas electorales, aunque los más de 1,1 millones de desempleados de larga duración que hay aún en España (según datos de la EPA del segundo trimestre), hacen complicado alcanzar este reto, al menos en el corto plazo.

Será difícil incluso llegar a lo que Sánchez considera que es pleno empleo, para él rebajar la tasa de paro al 8%, algo que no se corresponde con la definición que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que lo sitúa en un «pequeño porcentaje de paro, generalmente hasta el 4% de la población activa». Sin embargo, y pese a lo complejo que es alcanzar este hito, sí lo han conseguido países como Estados Unidos o Alemania, donde esta tasa de desempleo se sitúa incluso por debajo del 3%.

Sin embargo, en España, al menos en la España del siglo XXI, nunca se ha conseguido reducir el paro por debajo del 8%, y esta barrera incluso a día de hoy parece una utopía. En realidad, para ser más precisos, se logró una única vez, en el segundo trimestre de 2007, justo antes de que estallara la crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando se situó en el 7,93%, mínimo histórico de la serie. Sí cabe destacar que tres comunidades autónomas gozan ahora de un nivel inferior al 8%: País Vasco, Baleares y La Rioja.

Y es que el desempleo sigue siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país y muestra una fuerte resistencia a alejarse en exceso de la barrera de los tres millones de parados. Sí se ha conseguido en este segundo trimestre del año, histórico para el empleo gracias al tirón del turismo, pero previsiblemente cuando pase el verano se volverá a superar. Por eso, tras estos buenos datos, el Gobierno volvió a soñar con la posibilidad cercana del pleno empleo, lo que supondría que todo español que quiera trabajar, pueda hacerlo.

«El pleno empleo está ya al alcance de la mano», aseguró recientemente el secretario de Estado en funciones de Economía, Gonzalo García Andrés. La vicepresidenta Calviño remarcó este optimismo: «Estamos en posición de poder dar el salto al pleno empleo efectivo en la próxima legislatura», señaló.

8% Tasa de paro El Gobierno ha valorado en varias ocasiones que llegar a una tasa de paro del 8% en España sería alcanzar el pleno empleo, mientras que el SEPE lo sitúa en el 4% de la población en edad de trabajar, un hito alcanzado en EE UU o Alemania.

Pero uno de los grandes factores que inciden en esta dificultad extrema para rebajar el número de personas que quieren trabajar y no pueden –además del importante peso que representa la economía sumergida en España– es el perfil de los parados, ya que hay una elevada cantidad de gente que llevan varios años en esta situación, lo que complica sus opciones de reincorporarse al mercado laboral.

Se duplica desde 2008

Así, más de un 40% de los desempleados es de larga duración, es decir, lleva más de un año buscando trabajo sin encontrarlo, porcentaje que incluso roza el 50% en Asturias y País Vasco. Concretamente, son 1.115.200 personas, el 40,4% del total, un porcentaje que se ha reducido desde ese máximo del 62% que se llegó a superar en plena Gran Recesión, allá por el año 2014, pero que es casi el doble de los que había en 2008.

Pero más preocupante aún es el alarmante peso de parados que llevan más de dos años buscando un empleo: 760.000, casi un 30% del total, más de uno de cada cuatro desempleados, un hecho que pone en riesgo a muchas personas de ser expulsadas del mercado de trabajo, según advierte en un informe la patronal de las empresas de trabajo temporal (ETT), Asempleo.

Y no solo eso. Son más de 300.000 los que llevan más de cuatro años en el desempleo, un 10% de todos los parados, según datos de Asempleo a cierre de 2022. Una situación de extrema gravedad, ya que posiblemente ya no estén cobrando ningún tipo de prestación, desde luego no una contributiva, y se encuentran en claro riesgo de expulsión del mercado laboral.

Predominio de mujeres

Otro factor de riesgo que se extrae del análisis de la composición del paro de larga duración es la distribución por edad que ofrece este colectivo. Se puede observar que, a mayor edad, más dificultades se tiene para encontrar un empleo. De hecho, más de la mitad del desempleo mayor de 50 años lleva más de un año en el desempleo, algo que es doblemente peligroso, ya no solo por estar en una situación de desempleo con un mercado de trabajo en serias dificultades para incorporar a más gente, sino porque estas personas se encuentran en su última etapa de cotización para la jubilación, entre otros riesgos.

Uno de cada diez parados de larga duración lleva más de cuatro años en esta situación de enquistamiento

Por género son las mujeres las que tienen más problemas al encontrar un empleo siendo mayores de 45 años, mientras que predominan los hombres menores de 25 años con mayores dificultades para ello.

Por otro lado, parece que encontrar el primer empleo se está alargando en el tiempo y ya casi el 12% de los parados de larga duración buscan su primer trabajo, situación que no se daba desde el inicio de la crisis financiera de 2008.