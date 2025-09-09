HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Frutero trabajando. Colpisa

Las microempresas agravan su crisis y frenan la contratación ante la incertidumbre de la jornada y la escalada de costes

El empleo se sostiene gracias al impulso de la tecnología y la logística, aunque España sigue seis puntos por debajo de la media global

José A. González

José A. González

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:13

Los pequeños empresarios ven el futuro cercano con un tono sombrío. Sus previsiones para aumentar sus plantillas se asoman al abismo y miran más al ... despido que a la contratación, según datos de Manpower. El encarecimiento de las materias primas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) afectan a las expectativas económicas de las microempresas españolas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  2. 2 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  3. 3 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  4. 4

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  5. 5 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  6. 6

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  7. 7 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  8. 8

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  9. 9 Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva más de 7 millones de euros este domingo
  10. 10 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las microempresas agravan su crisis y frenan la contratación ante la incertidumbre de la jornada y la escalada de costes

Las microempresas agravan su crisis y frenan la contratación ante la incertidumbre de la jornada y la escalada de costes