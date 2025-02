Hasta medio millón de trabajadores no tienen actualizada su retribución al salario mínimo

«Nadie que trabaje a jornada completa en España puede cobrar en 2024 menos de 1.134 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a un salario medio anual de 15.876 euros». Así lo advirtió la semana pasada la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ... durante el acto de firma del acuerdo con los sindicatos para la nueva subida del 5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sin embargo, esta advertencia cae a veces en saco, según se desprende de un informe interno elaborado por el Gabinete Económico de CC OO y al que ha tenido acceso este diario.

Son entre 225.000 y algo más de medio millón los trabajadores que, pese a tener un contrato de jornada completa, cobran menos que el salario mínimo. Una distorsión porque, tal y como argumenta la ministra de Trabajo, es un fraude pagar menos que el salario mínimo si se trabaja a jornada completa. Hasta tres estadísticas revelan esta discrepancia entre lo que debería ser (la subida del SMI) y la compleja realidad (nóminas que no lo reflejan por varias circunstancias).

Concretamente, 224.700 cotizantes a la Seguridad Social, de los cuales 33.300 pertenecen al sector agrario, cobraron en 2022 menos que el salario mínimo; es decir, menos de 1.166 euros brutos al mes (doce pagas), pese a estar empleados a jornada completa. Así se refleja en los datos de la Muestra Continua de Vida Laboral que ha extraído CC OO. Y no se trata de trabajadores que hayan trabajado menos de un mes, puesto que para esta estadística el sindicato ha incluido solo a los indefinidos a jornada completa que hayan cobrado dos meses o más el SMI.

En el caso de los temporales, se ha utilizado la duración de los contratos y el número de días trabajados para hacer el equivalente. De igual manera, se han excluido aquí los fijos discontinuos porque es imposible averiguar cuántos días han trabajado. «Es especialmente preocupante el número de personas que todos los meses siguen cobrando menos de 740 euros al mes, una cantidad muy por debajo al SMI», denuncia CC OO en su informe.

El campo es el sector agrario donde más se deja notar el retraso de los sueldos con la retribución fijada por ley cada año

En esta estadística sorprende a los expertos porque lo habitual es que la Seguridad Social actualice de oficio las cotizaciones y no permita que paguen una base inferior a la mínima. Aunque los registros no se encuentran ajustados por completo y por eso ofrecen esta radiografía. De hecho, se observa cómo a medida que pasan los meses las personas que cobran menos que el salario mínimo se van reduciendo paulatinamente. Si en enero y febrero rondaban los 300.000, en diciembre eran la mitad: 150.000, lo que puede suponer que las empresas tardan en actualizar los salarios al nuevo SMI pero poco a poco lo van haciendo. También cabe destacar que esos 150.000 que en diciembre de 2022 aún no cumplían con el nuevo SMI son muchos menos que el año anterior, cuando comenzaron siendo 400.000 y se redujeron a menos de 200.000.

2,5 millones de trabajadores se beneficiarán de la nueva subida del 5% del salario mínimo

La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE ofrece datos que duplican con creces los que se extraen de la Seguridad Social. Aunque en este caso hay que matizar que los registros incluyen un abanico heterogéneo de ocupados, parados, inactivos, etc., lo que también puede distorsionar el resultado. Eleva hasta los 550.000 los trabajadores a tiempo completo que cobran menos de 1.166 euros al mes, de los cuales 375.000 son indefinidos y 174.000 temporales. Aquí sí se incluyen los fijos discontinuos, por lo que la cifra será algo inferior, pero no es suficiente para explicar la fuerte diferencia con la Seguridad Social.

Más inspección

CC OO señala que en la EPA se observa que la subida del SMI tiene unos «importantes efectos» a la hora de reducir el número de personas que dicen que ganan menos, pero no logra «erradicar los salarios por debajo de ese límite», que es el objetivo. Ante la cantidad «tan elevada» de trabajadores que no se benefician de las subidas del SMI, el sindicado insta a la Inspección de Trabajo a actuar y pide a la Seguridad Social que lo haga de oficio y de manera automática con sus datos.

54% es la revalorización que ha tenido el SMI durante los seis últimos años, desde 2018

La CEOE, el Ministerio de Seguridad Social e incluso UGT muestran su extrañeza por estos datos, puesto que estas irregularidades tendrían que saltar en la Seguridad Social cuando hacen barridos de cotizaciones y, si les constan cotizaciones por debajo del SMI, abrirían un expediente de liquidación para que lo actualicen.

Desde la patronal alegan que quizá una razón pueda estar en las bajas de los trabajadores, que no se recojan en estas estadísticas y por eso cobran menos. «Picaresca la hay, pero así tan gráfica…», señala Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, quien sí reconoce que hay empresas «reacias», sobre todo en el sector del campo, a la subida del SMI y los convenios a veces tardan un poco en actualizarlo, pero terminan haciéndolo, al menos a final de año. «Si tú subes el SMI pero no refuerzas la inspección de Trabajo, la eficacia es limitada, porque quien vigila es la inspección», se lamenta Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS).