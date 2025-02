Nueva oportunidad para que los interinos estabilicen su plaza sin necesidad de oposición

Lucía Palacios Madrid Lunes, 3 de julio 2023, 14:28 | Actualizado 16:58h. Comenta Compartir

Los interinos de larga duración, aquellos que lleven al menos tres años ininterrumpidos en su puesto, tendrán una segunda oportunidad para optar a estabilizar su plaza sin necesidad de superar una prueba de oposición, sino solo a través de un concurso de méritos. El Gobierno ha enmendado por la puerta de atrás la ley aprobada a finales de 2021 que permitió de forma extraordinaria pasar a ser funcionario sin necesidad de aprobar un examen. Su objetivo no es otro que reducir la elevada temporalidad que hay en la Administración Pública y que ha sido condenada desde Bruselas.

Sin previo aviso, el Ministerio de Hacienda y Función Pública modificó esta norma para dar este derecho también a aquellos interinos que hubieran suspendido procesos de estabilización convocados durante la tramitación de esta norma y al mismo tiempo abrir una puerta para convocar las plazas que quedaron vacantes en esas pruebas.

Se trata de un cambio que se incluyó en el Real Decreto Ley que se aprobó el pasado martes, pero ni el Gobierno ni el departamento dirigido por María Jesús Montero publicitaron esta revisión de la ley que los sindicatos se enteraron una vez fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma autoriza a las administraciones públicas a sacar a concurso una tasa adicional de plazas ocupadas por personal temporal, de manera previa al 1 de enero de 2016, que no hubiera superado un proceso de estabilización distinto al contemplado en la ley, algo que varias comunidades autónomas habían solicitado previamente.

Se da la circunstancia de que cuando la Ley de Estabilización del empleo público se encontraba en trámite parlamentario, muchos gobiernos regionales ya tenían convocados procesos de estabilización y, por lo tanto, estos aspirantes no se beneficiaron de los supuestos contemplados en esta norma. Ahora, el Gobierno accede a que esos interinos que habían suspendido o los que ni siquiera lo intentaron puedan presentarse a otro concurso que previsiblemente será más ventajoso para ellos ya que no necesitan aprobar una oposición.

La nueva ley, que pretende reducir la temporalidad en la Administración del 30% al 8% a finales de 2024, establece que las plazas ocupadas ininterrumpidamente por interinos con anterioridad a 1 de enero de 2016 podrán ser convocadas por el sistema de concurso; es decir, sin oposición, por lo que no será necesario superar un examen y solo se valorarán los méritos de los candidatos. Desde Hacienda no saben cuántos interinos podrían beneficiarse de este cambio pero solo en Andalucía son ya 1.000.

Con carácter general, el sistema de selección será el de concurso-oposición, pudiendo alcanzar un 40% de la puntuación total la fase de concurso, en la que se tendrá en cuenta la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.

Los sindicatos, en contra

Desde Hacienda resaltaron a este periódico que esta medida es «necesaria» para «garantizar ese derecho a quienes cumplían los requisitos» previos a la ley 20/2021 y por ser un compromiso del Plan de Recuperación y de la propia norma, que señala que los procesos de estabilización deben haber finalizado el 31 de diciembre de 2023. Gracias a esta ley se han ofertado más de 500.000 plazas y más de 125.000 personas han estabilizado su empleo en la administración, destaca el ministerio.

Pero a los sindicatos no les convence y advierten que estarán vigilantes de que se convocan esas plazas ya que las administraciones no están obligadas a convocarlas. Así, CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, cargó contra esta «nueva improvisación» del Gobierno que se ha hecho sin consultar con los sindicatos y sin ni siquiera informarles.

Esta organización considera que se trata de «un parche que volverá a generar situaciones de desigualdad ya que las diferentes administraciones no están obligadas a convocar estas plazas y cabe la posibilidad de que algunas no hagan uso de esta tasa adicional». Además, advirtió que esta nueva regulación plantea dificultades a la hora de cuantificar las plazas que deben ir a esa tasa adicional dado que muchas personas que las ocupaban ya han superado otro proceso selectivo. Por otra parte, al tratarse de procesos selectivos de libre concurrencia de personas procedentes de otras administraciones habrá personal interino que no consiga la fijeza.