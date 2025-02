El Gobierno acusa a la CEOE de «tomarles el pelo» tras oficializar su 'no' definitivo a reducir la jornada

Es la crónica de una ruptura más que anunciada: la de la patronal y el Gobierno a negociar la reducción de la jornada laboral en ... España a un máximo legal de 37,5 horas a la semana. Después de casi un año de negociaciones, la CEOE ya comunicó este jueves de forma oficial el rechazo unánime que anunció hace más de un par de semanas. Un 'no' que, pese a lo esperado, ha caído como un jarro de agua en el Ejecutivo, que es consciente de que esto complica mucho su paso por un Congreso muy fragmentado y sin apoyos claros a lo que quieren que sea la medida estrella de la legislatura.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, cargó contra la patronal tras esta última reunión de diálogo social por «tomarles el pelo» y por actuar más por «intereses ideológicos, partidistas». «Con tristeza, debo decir que esta vez han jugado otros intereses, no los intereses genuinos de representar a las empresas españolas», aseguró. En este sentido, dijo estar «perplejo» con «la excusa», «el subterfugio» que argumentan los empresarios para rechazar la jornada. «No parece de recibo que once meses después, sin un solo papel encima de la mesa, sin ninguna contrapropuesta, ahora el argumento final sea que sólo es la negociación colectiva el instrumento que puede reducir la jornada. Esto sólo se puede calificar a estas alturas como una tomadura de pelo y, desde luego, pues, entendemos que hasta aquí ha llegado esta mesa», admitió.

Ahora la negociación continúa, aunque solo con los sindicatos, y a una velocidad de crucero, puesto que el Ministerio de Trabajo tiene la intención de llegar a un acuerdo en un plazo exprés con el objetivo de aprobarla en el Consejo de Ministros antes de que finalice el año, según avanzaron a este periódico fuentes del departamento.

Es más, el número dos de Yolanda Díaz llegó a hablar de «acuerdo inminente» con UGT y CC OO y se mostró confiado en ratificar este pacto «en los próximos días». «Más allá de que hagamos algunos ajustes técnicos los próximos días, esperamos a la mayor brevedad posible culminar este acuerdo y trasladar al Congreso el anteproyecto de ley que reducirá definitivamente la jornada máxima legal», señaló. Para tratar de ganar tiempo, Pérez Rey anunció que el Gobierno inicia ya formalmente el trámite legislativo y este mismo viernes publicarán la consulta pública del «anteproyecto de ley más importante de la legislatura» para que las Cortes «den el visto bueno definitivo cuanto antes», aunque no se atrevió a poner ninguna fecha.

Vuelta al texto de julio

El 'no' de la CEOE supone una vuelta atrás en la negociación, porque, tal y como explicaron los sindicatos, el documento sobre el que ahora harán las modificaciones técnicas es el que puso Trabajo encima de la mesa en julio, que no recoge ningún tipo de incentivo a las empresas: ni las bonificaciones a las nuevas contrataciones ni tampoco las ayudas directas de hasta 6.000 euros para las pequeñas empresas y autónomos. «Obviamente el texto cambiará. Hay aspectos que solo tenían sentido con las patronales. Las ayudas a las empresas no parecen de recibo», precisó Pérez Rey, confirmando las palabras que adelantó Díaz a este periódico de que este rechazo de los empresarios tendrá «incentivos negativos».

Trabajo descarta ya que este año pueda haber ningún recorte y su objetivo es instaurar definitivamente la jornada de 37,5 horas para todos los trabajadores españoles a 31 de diciembre de 2025.

Además, la nueva norma incorporará un endurecimiento del registro horario, que obligara a las empresas a hacerlo de forma digital para que no pueda modificarse y pueda ser controlado en cualquier momento por la Inspección de Trabajo.