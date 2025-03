Garamendi, contra el Gobierno: «Cada día me despierto con una regulación nueva» El presidente de la CEOE presume de pacto salarial, anuncia que se firmará mañana y dice «echar de menos» que estos acuerdos «no se den en absolutamente todos los espacios de la vida»

Lucía Palacios Madrid Martes, 9 de mayo 2023, 12:25 Comenta Compartir

La firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que este martes ha sido aprobado también por CC OO con amplio respaldo (con un voto en contra), se celebrará este miércoles sin la presencia del Gobierno. Así lo pactaron también los sindicatos y patronal, porque quieren poner en valor lo que han hecho ellos solos y «dejarlo fuera del debate político», más antes las próximas elecciones. «No es un veto a nadie», quiso aclarar el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pero sí supone un aviso de que las relaciones entre ambas partes se han ido deteriorando a lo largo de esta legislatura hasta llegar a un punto de máxima tensión.

Así, el líder de la patronal aprovechó una intervención este martes en la radio para sacar pecho de este pacto que subirá los salarios de los trabajadores hasta un 13% en tres años y lanzar nuevos reproches al Gobierno, al que acusó de «intervencionismo puro» por la batería de medidas que está aprobando –las últimas relativas a la vivienda– y que suponen una «injerencia total al derecho a la propiedad». «Cada día me despierto con una noticia nueva de cómo te van a regular», recriminó el vasco, que pidió que «nos dejen en paz y tranquilos, que nos dejen trabajar».

El presidente de la CEOE tiene «clarísimo» que «la injerencia respecto a los alquileres va a destrozar el mercado», aunque dejó claro que comparte la necesidad de que haya vivienda pública, pero no que «sea la propiedad privada la que tenga que sufrir». A su juicio, esta escalada de anuncios diarios solo responde a una clara estrategia electoral y no le da ninguna credibilidad. «Es increíble lo que estamos viviendo, cada día inventándonos cosas: hoy 20, mañana 40, 100… Estamos como Papa Noel en Navidad. Todos estos anuncios no son creíbles», aseguró.

Paz social hasta 2025

Garemendi también dejó entrever que buena parte de las materias que han incluido en el acuerdo de negociación colectiva lo han hecho precisamente para evitar más injerencias del Gobierno, como las relativas a la regulación de los fijos discontinuos y temporales, el teletrabajo, la desconexión digital, la jornada laboral, el absentismo… «No queremos que nos regulen, que nos intervengan», reiteró.

En este sentido, calificó el acuerdo alcanzado con CC OO y UGT como «importantísimo», ya que «genera paz social más allá de esta legislatura», hasta 2025, y dijo «echar de menos» que estos acuerdos «no se den en absolutamente todos los espacios de la vida» y reprochó que en este país «la política económica es parte de la batalla electoral». Así, aprovechó para lanzar un mensaje a los grupos políticos para que sigan su ejemplo y acerquen posturas, ya que «es compatible pensar diferente con llegar a acuerdos». «Desde posiciones de parte, somos capaces de buscar objetivos comunes, ceder cada uno en la parte que nos toca, y yo creo que la sociedad lo está reconociendo como un aspecto muy positivo», advirtió.

Por su parte, el líder de UGT, Pepe Álvarez, que fue entrevistado en Onda Cero junto a Garamendi, incidió en que este acuerdo facilitará la firma de los 1.400 convenios que aún están pendientes y va a «servir de arrastre» para esos trabajadores que menos ganan. «Es una aportación para el país», afirmó. Además, defendió que las mutuas puedan atender a trabajadores de bajas y lanzó también un reproche al Gobierno: «¿Cuánto tienen que ver las listas de espera en el absentismo?».