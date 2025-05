La CEOE rechaza el «chantaje» del Gobierno y no apoyará la subida del salario mínimo Cierra la puerta a un acuerdo si no se cumplen sus dos condiciones: indexar los contratos públicos al nuevo SMI y bonificar las cuotas de los trabajadores del campo

La CEOE dirá no al Gobierno. No a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4% a pesar de que, por esta negativa, la subida ... será mayor, previsiblemente del 5%, según confirmaron fuentes empresariales a este periódico. La amenaza que lanzó el pasado lunes el Ministerio de Trabajo a los empresarios, como estrategia para tratar de atraerles a la fuerza a un acuerdo, no ha surtido efecto. Al contrario.

Había extrañado ese día de silencio, pero la patronal seguía teniendo sus ideas igual de claras que cuando puso, antes que nadie, sus cartas encima de la mesa: no aceptarán ninguna subida del salario mínimo si no se cumplen dos condiciones. La primera y más importante, cambiar la ley para que se indexen los contratos públicos al nuevo SMI, puesto que el incremento del 47% que ha experimentado en los últimos años lo están soportando muchas empresas y llevando a pérdidas a muchas subcontratas. La segunda, bonificar un 20% las cuotas del campo, el sector más afectado por las sucesivas alzas. Tan rojas son estas líneas, que no ha hecho falta ni siquiera volver a debatir sobre el tema, reunir a la dirección después de que el pasado lunes el Ejecutivo dijera no a ambas medidas, puesto que ya se habían dado las pautas a los negociadores. «Convocar una junta directiva ahora sería acceder al chantaje», explicó a este periódico un alto ejecutivo de la patronal. Esta será, por tanto, la respuesta que lleven a la próxima reunión del diálogo social, previsiblemente este viernes, en la que el ministerio comandado por Yolanda Díaz quería ya cerrar el primer acuerdo de la nueva legislatura. Y, en esta ocasión, desde la CEOE reconocen que la cifra no importa tanto: estarían dispuestos a aceptar el 4% que propone la vicepresidenta segunda si actualizarán un 4% los contratos públicos. Pero el Ministerio de Hacienda se ha negado tajantemente y Trabajo, que primero había dicho que veía razonable esta petición, ahora ha cambiado de discurso y sostiene que «no tiene mucho sentido». Este giro en la negociación y la amenaza de que o lo toman o la subida será peor ha llevado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a cargar contra el Gobierno y acusarle de «chantajearles». «Lo que tiene gracia y sorpresa es que si a esto se le llama diálogo social, pues que le llamen, pero no lo es. Yo creo que se llama amenaza», criticó este martes durante una entrevista en RNE. UGT pide hasta un 7% El líder de los empresarios señaló que «solo pedimos actualizar la parte de los contratos referida a los salarios» y recordó que la medida afecta a trabajadores de empresas privadas que prestan servicios de un bajo valor añadido, como puede ser la limpieza. «Parece que algunos que no pagan un salario en su vida van a decidir lo que debemos hacer los demás», criticó Garamendi. El no de la CEOE deja ahora abierta la puerta para que el Gobierno pacte con los sindicatos un incremento mayor al 4%. CCOO exige un 5% pero UGT va algo más allá y pidió «coherencia» al Ejecutivo para que lo eleve en los mismos términos que las pensiones mínimas, no contributivas y el ingreso mínimo, que se han revalorizado hasta un 7%.

