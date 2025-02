La educación reactiva el empleo: se crean casi 135.000 puestos, el segundo mejor dato de la historia

Lucía Palacios Madrid Martes, 5 de noviembre 2024, 09:05 Comenta Compartir

El mercado de trabajo español se reactiva después de tres meses consecutivos de desaceleración, precisamente en pleno verano, aunque el paro sigue subiendo. El empleo ha vuelto a sorprender y recupera cierto dinamismo al crear un total de 134.307 puestos de trabajo en octubre, la segunda mayor subida de toda la serie histórica, solo superada por la que se registró en 2021, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Seguridad Social.

Es habitual que en octubre suba la afiliación y también el paro, pero en este caso ambas variables se han comportado bastante mejor que los años precedentes, algo lógico, por otra parte, después de un septiembre bastante malo; es más, el repunte de octubre no compensa todo el empleo perdido este verano.

La Seguridad Social vuelve a superar así los 21,3 millones de afiliados perdidos en agosto pasado, récord para un mes de octubre en la serie histórica. Y esta barrera de los 21,3 millones de cotizantes se mantuvo durante todos los días de octubre, salvo el último, en el que se perdieron de golpe casi 250.000 empleos y el sistema cayó incluso por debajo de los 21,1 millones.

El sector protagonista indiscutible en este mes de octubre fue la educación, que tiró del carro al sumar 171.000 trabajadores más con la vuelta al cole, una reincorporación de profesores que se ha dado con cierto retraso después de un septiembre más débil de lo habitual. El segundo sector que más se impulsó, aunque muy lejos a educación, fueron las actividades artísticas, con 16.193 cotizantes más; y, en tercer lugar, la construcción, que sumó 11.832 ocupados. El Sistema Especial Agrario incorporó a 9.760 trabajadores en el décimo mes del año para afrontar las campañas.

50.000 trabajadores menos en hostelería

En el lado amargo, la hostelería perdió más de 48.000 afiliados con el fin de la temporada estival y sanidad y servicios sociales protagonizaron la segunda mayor caída de octubre, con una caída de 37.090 cotizantes. El régimen del Hogar volvió a registrar 559 bajas.

En la otra cara de la moneda no se ha conseguido romper la tradición y el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se incrementó en 26.769 (1,04%) en octubre, según las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Trabajo. Se trata, no obstante, de un alza inferior a la media de este mes y el menor aumento desde el año 2006, si exceptuamos los años 2021 y 2022 por los efectos de la pandemia.

La mayor subida del desempleo se registró en el sector servicios, que engordó las listas del SEPE con 22.332 personas procedentes de las actividades turísticas. También se incrementó en la industria (1.547 parados más), la agricultura (1.603) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (2.963), mientras que solo se logró recortar en la construcción, que cerró el mes con 1.676 personas menos sin empleo. Con todo, la cifra total de desempleados se mantiene por encima de la barrera de los 2,6 millones de personas, la más baja desde el año 2007, pero seguimos a la cabeza de Europa en desempleo.

Además, esta cifra de parados registrados no refleja el actual número de personas que no tienen empleo y lo buscan, puesto que hay que sumar ahora a un total de 659.744 trabajadores con un contrato fijo discontinuo que se encuentran en inactividad y no computan en las listas del SEPE. De esta forma, el paro efectivo se eleva hasta los 3.235.029.

