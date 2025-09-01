HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. E. P.

Díaz pondrá a trabajar «de inmediato» a la comisión de expertos en la nueva subida del salario mínimo

La vicepresidenta segunda confía en que la renta más baja vuelva a quedar exenta del pago del IRPF en 2026 después de la polémica de este año con Hacienda

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:39

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comienza con fuerza el nuevo curso y no quiere perder más tiempo para ponerse manos a la obra en las ... tareas que tiene por delante, como la de negociar la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Así, si en julio anunció su intención de un nuevo incremento pese al rechazo de la patronal, este lunes, 1 de septiembre, ha dado un paso más y avanzó que convocará «de inmediato» a la comisión de expertos, que es la encargada de establecer la franja de subida para el año que viene en función de una serie de variables.

