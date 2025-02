Última oferta de Díaz: hasta 6.000 euros a medio millón de microempresas para reducir la jornada a 37,5 horas

El reloj de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha comenzado la cuenta atrás y la patronal tendrá menos de dos semanas, poco más de once días, para decir con claridad si apoya la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales para 2025 ... o rechaza lo que el Gobierno pretende que sea la medida estrella de esta legislatura. Después de trece reuniones del diálogo social y más de diez meses de negociaciones, el tiempo se ha agotado y el Ministerio de Trabajo desveló este martes a la patronal y a los sindicatos su última propuesta para acordar este recorte de horario que beneficiaría a más de doce millones de trabajadores.

La última bala que Díaz se guardaba es inyectar más de 350 millones de euros (entre 350 y 370 millones) en cerca de medio millón de pequeñas empresas de menos de cinco trabajadores de cinco sectores muy concretos: la hostelería, el comercio, la limpieza, la agricultura y las peluquerías. En total, el Gobierno estima que podrían beneficiarse de estas ayudas directas de hasta 6.000 euros aproximadamente unas 470.000 microempresas, con el objetivo de impulsar su productividad. Para ello, deberán destinar esta subvención a, por ejemplo, abrir nuevos modelos de negocios, como el comercio electrónico, o incluso digitalizar los sistemas de control horario.

Así lo explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión mantenida con los interlocutores sociales, quien destacó que su objetivo es mandar «cuanto antes» la nueva norma que modifica el Estatuto de los Trabajadores al Congreso de los Diputados para que pueda ser aprobada con celeridad, pese a que aún no tienen los apoyos parlamentarios atados y es bastante probable que Junts, uno de sus socios habituales, no le dé su voto si no cuenta con el respaldo de la patronal.

Por ello, el número dos de Díaz lanzó un nuevo ultimátum a la CEOE: tendrá que decir si apoya o rechaza esta última propuesta en la próxima reunión que ya han fijado para el lunes 11 de noviembre. «El Gobierno ha completado absolutamente su propuesta, la mesa ya no puede dilatarse más. Por lo tanto, el día 11 el Gobierno quiere un sí o un no», advirtió Pérez Rey, quien dejó entrever que, en caso de que no se sumen al acuerdo, estos 350 millones de ayudas directas podrían desaparecer. «El escenario óptimo es que las cuatro organizaciones (CC OO, UGT, CEOE y Cepyme) se sumen al acuerdo. Pero si la patronal no entra en el acuerdo, el Gobierno intentará acordar esta medida con las organizaciones sindicales y no hay duda de que la geometría de esta propuesta cambiará y algunos elementos podrían quedar fuera si la patronal no entra en el acuerdo», reconoció.

Bonificar hasta el 100% de la cotización

Lo que no presentó este martes el ministerio es el documento escrito de esta última propuesta, donde aparecerá la letra pequeña para poder acogerse a estas subvenciones para mejorar la productividad de cerca de medio millón de negocios. Ahí se especificarán los requisitos que han de cumplirse para recibir hasta 6.000 euros, algo fundamental para saber si las condiciones que impone son asumibles y merecen la pena, así como de qué cuantía puede alcanzarse en función de determinadas características por concretar y a qué podrá destinarse.

Así sucedió con las bonificaciones que el Gobierno anunció a cambio de reducir la jornada, que les impuso una serie de condiciones que la patronal considera que no son viables. De esta forma, solo podrán beneficiarse de una única reducción de entre el 20% hasta el 100% de la cotización las compañías de menos de diez trabajadores y un volumen de negocio inferior a los dos millones que realicen nuevas contrataciones o bien conversiones de contratos a tiempo parcial en tiempo completo y siempre y cuando mantengan la plantilla actual durante tres años.

Trabajo da por descartado que en estos dos últimos meses pueda reducirse la jornada a 38,5 horas, como había prometido en el pacto de legislatura, pero sí subrayó su objetivo de implantar las 37,5 en 2025, a poder ser «desde el inicio del año». Para hacerlo, no obstante, tendrá que pasar por encima de los empresarios, que volverán a decir 'no' en esa última reunión del 11 de noviembre, según reiteraron fuentes de la CEOE a este periódico.