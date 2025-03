A sus 68 años, Pepe Álvarez seguirá al frente de UGT otros cuatro años más, después de recibir esta semana el respaldo del 80% de sus delegados ... para continuar como secretario general. No le pesa la edad, al contrario, y quiere conseguir su gran reto pendiente: lograr que los trabajadores crean en la necesidad e importancia que tienen los sindicatos para mejorar sus vidas. Después, se jubilará, pero no se retirará. «Mientras pueda, voy a continuar luchando por mis ideas, faltaría más», asegura.

–Tercer y último mandato. ¿Con qué broche de oro le gustaría cerrar esta etapa?

–Tengo un objetivo muy importante en este mandato: fortalecer el sindicato. No hemos sido capaces de trasladar a los trabajadores dónde estamos ni mucho menos qué representamos.

–¿Y qué medidas plantea?

–En primer lugar, el Estado tiene que retribuir los costes que las leyes españolas con carácter general obligan a las organizaciones sindicales y empresariales a gastar. Nuestros afiliados no tienen por qué costear los planes de igualdad de este país, que este año nos cuestan 15 millones. Y todo lo que recibimos del Estado es una subvención de 6,1 millones. El Estado tiene que pagar esa factura con una dotación presupuestaria, como hacen en Francia, Italia, Alemania...

–Le ha dicho a Sánchez que es «un presidente de fiar». ¿Está convencido de que no le salpicará ningún caso de los que hay abiertos de la trama Koldo o de su mujer?

–No estaba entrando en eso. A mí me molesta que se diga a este presidente, que con los trabajadores los compromisos que adquirió los está cumpliendo, que no cumple. Este Gobierno, mires por donde lo mires (reforma laboral, reforma de las pensiones, renta mínima...), ha ido cumpliendo con los trabajadores como nunca se había hecho en democracia. Y a mí, mientras no me demuestre lo contrario, Pedro Sánchez es un señor honesto y su familia es una familia honesta.

Defensa del presidente «Pedro Sánchez está cumpliendo, es un señor honesto y su familia es una familia honesta»

Próxima subida «Vamos a rascar lo que podamos de salario mínimo, pero si nos dan un 4,5%, igual firmo»

–Hemos actuado muy tarde en la catástrofe de Valencia. ¿Usted a quién echa la culpa?

–Las responsabilidades están claras. Los responsables son los que tienen las competencias. El Estado central no puede doblar lo que es una estructura de protección civil que está en manos de los ayuntamientos y que sobre todo está en manos de las comunidades autónomas

–O sea, que exime de responsabilidad al Gobierno.

–El Gobierno no tiene la responsabilidad de haber llegado tarde. Cualquier persona objetivamente que mire cuál es el estado competencial, sabe que la actuación del Gobierno, del Estado, ha estado dentro del marco razonable.

–¿Por qué le ha vuelto a pedir a la patronal acordar la reducción de la jornada cuando ya se ha salido de la negociación?

–Porque nosotros queremos acuerdos. Y en ese trámite parlamentario, en la medida en que podamos, debemos intentar irlo acordando para que se pueda ir incorporando la CEOE.

–Entonces todavía tiene esperanza de que la CEOE se sume...

–Seguro. La CEOE estuvo muy a punto, hasta que alguien le dijo que Junts no lo iba a apoyar. En ese momento, pierden el interés por la mesa y por la negociación. A nosotros el PNV nos ha pedido que negociemos. Y espero que Junts pueda tener una posición que ayude a que la CEOE se siente de nuevo a negociar.

–La patronal carga contra el elevado absentismo...

–No lo negamos. A nosotros nos preocupa que el sistema público de salud no sea capaz de atender en tiempo y forma a las personas que están enfermas en nuestro país. Y lo que es evidente es que si tú te rompes un brazo y lo haces en el centro de trabajo y te vas a la mutua, la recuperación es dos veces antes que si te vas a la sanidad pública.

–¿Entonces la culpa es de la sanidad pública?

–Sí, hay más de un factor, pero ese es uno de ellos. Porque las listas de espera para operarte son las que son. La atención primaria está bajo mínimos. Es decir, tenemos un sistema de salud absentista.

–Por tanto, para reducir el absentismo hay que mejorar la sanidad pública.

–Hay que mejorar la sanidad pública, hay que mejorar las mutuas, sobre todo porque tienen que atender las enfermedades mentales.

–¿No apoyarán las bajas parciales que plantea el Gobierno?

–No lo vamos a negociar. Si la Seguridad Social lleva a la mesa de negociación este tema, nosotros nos vamos a levantar.

–Si como parece la patronal no está en el acuerdo del salario mínimo, ¿se negarán a acordar un alza inferior al 5%?

–Bueno, igual el 4,5%... Si me dice el Gobierno que el 2,8%, pero si firmo me da el 4,5%, pues igual firmo. Nosotros queremos rascar todo lo que se pueda. Vamos a sentarnos y vamos a ir sin líneas rojas. Pero si las líneas rojas de la CEOE es que suba la inflación, que las vayan borrando.

–La siguiente batalla debería ser el despido, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que quiere ir con mucha calma.

–A mí me parece bien. No me parece mal porque el tema legislativo del despido seguramente generará un debate en el Parlamento no tan fácil. Ese es un camino que nos va a ir seguramente bajando el suflé y que seguramente que nos va a acercar a que no sea tan imposible un acuerdo con la CEOE.