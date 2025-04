Así se contabilizan los fijos discontinuos, la modalidad cuestionada de la reforma laboral

Casi desde el primer mes de la puesta en marcha de la reforma laboral, el colectivo de los trabajadores con contrato fijo discontinuo se situó ... en el foco de los partidos de la oposición por la distorsión que generaban estos registros con respecto a la normativa anterior. Esas críticas se han incrementado hasta que este viernes desde el PP, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de «maquillar» los datos laborales y esconder una realidad distorsionada.

Los fijos discontinuos son una modalidad de contratación indefinida con la particularidad de que esos trabajadores se encuentran en etapas de inactividad por razones de la producción. Un ejemplo práctico son los camareros de restaurantes en determinazas zonas, o los tripulantes de cabina de las aerolíneas con negocio vinculado a la época estival. Combinan meses de trabajo con otros periodos cobrando prestación por desempleo hasta que vuelven a trabajar cuando la empresa lo determina, sin perder derechos laborales como la antigüedad.

A pesar de esta situación, y de que estos trabajadores cobran la prestación por desempleo durante el tiempo en el que no están activos, el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) no les contabiliza como parados en sus estadísticas mensuales. Es decir, en noviembre, este colectivo no formaba parte de los 2,8 millones de desempleados.

Es en este punto en el que se centra la crítica de partidos como el PP acerca de la distorsión de los datos. En realidad, esta figura de los fijos discontinuos se encuentra en vigor desde el año 1985. La diferencia es que ahora las empresas están mucho más obligadas a formalizar estos contratos frente a los temporales, ya que el uso de un contrato precario se encuentra mucho más restringido a determinadas circunstancias de producción de la empresa, frente al uso generalizado de los mismos que se hacía hasta la última reforma laboral.

En realidad, todos los contratos fijos discontinuos son indefinidos (aunque no al estilo clásico de contrato fijo a tiempo completo) y se encuentran activos aunque el trabajador se vaya unos meses al paro. Esa es la crítica a la contabilización de la modalidad. Aunque tanto los sindicatos como la CEOE defienden su implantación a la hora de otorgar estabilidad a los trabajadores, que se encuentran más protegidos ante la coyuntura.