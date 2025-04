La CEOE carga contra el SEPE y pide compatibilizar el paro con un empleo

Lucía Palacios Madrid Martes, 19 de septiembre 2023, 16:53 Comenta Compartir

Patronal y sindicatos cargaron este martes duramente contra los servicios públicos de empleo (SEPE) por «no ser eficaces» y no acompañar a las personas en su camino hacia la incorporación al mercado laboral. Pero la CEOE dio un paso más, instó a hacer una reforma de las políticas activas de empleo e, incluso, cambiar la ley para hacer compatible la prestación por desempleo con un puesto de trabajo para que los más de 2,7 millones de parados no se vean disuadidos a la hora de aceptar una oferta. Así lo pidió su presidente, Antonio Garamendi, durante su intervención en la jornada impulsada por Cepyme para dar visibilidad al «grave problema» de la falta de mano de obra que azota al mercado de trabajo español y que, si no se le pone freno, seguirá aumentando ante la inminente oleada de jubilaciones y el cada vez más escaso número de jóvenes.

Garamendi abogó por lograr un «equilibrio» entre el empleo y las ayudas que reciben los desempleados. «¿Por qué ante varias ofertas la gente dice no? Son temas que hay que poner encima de la mesa y donde hay que poner el foco. Cuando el trabajo que ofrecen es de corta duración, las personas se ven disuadidas, y lo entiendo, porque pierden una protección social», reflexionó el líder vasco.

En esta misma línea, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, advirtió que los subsidios públicos son en ocasiones la causa de que haya vacantes que no se cubren y reclamó que estas ayudas no se conviertan en una «práctica generalizada y eterna» para la gente que no tiene empleo. «Ojalá buscáramos una España en el que las ayudas fueran coyunturales y no estructurales, porque significaría que no necesitamos ayudas estructurales», señaló.

Por ello, el líder de los pequeños empresarios abogó por trabajar por la empleabilidad de las personas, ya que la «mejor política social» es que la gente encuentre empleo. Sin embargo, denunció que el SEPE «no es eficiente», ya que menos del 5% de los que pasan por sus oficinas encuentran trabajo. «Algo estamos haciendo mal», apostilló.

Problema «estructural»

Para el presidente de Cepyme, el problema de las vacantes es «estructural» y no «coyuntural», pero también tiene que ver con la mentalidad de las personas y con las expectativas de los jóvenes en la entrada del mundo laboral. «El resultado de todo esto es una falta de productividad, de producción, de proyectos, de crecimiento de las empresas», denunció.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, discrepó en culpar a los trabajadores por el récord en el número de vacantes y pidió poner en foco en por qué las personas no ocupan esos puestos, como los salarios, las jornadas de diez horas al día o los altos precios de los alquileres en zonas tensionadas. En lo que sí coincidió es en las críticas hacia el SEPE y en la necesidad de activas las políticas de empleo. «Las políticas de empleo, salvo contadas ocasiones, han sufrido poquísimas reformas y no han servido para que sean el elemento fundamental de empleo directo a las empresas y generar a las personas todas las condiciones para poder acceder a los empleos», señaló.

Álvarez pidió fijarse en las políticas de empleo de Dinamarca, donde los servicios públicos llaman al menos una vez a la semana al parado, le hacen un currículum, se le pregunta qué quiere hacer, se le acompaña… «Tenemos que ir a un cambio de modelo en profundidad», reclamó.