Los supermercados esquivan aplicar en los precios toda la rebaja del IVA Facua denuncia a Carrefour, Alcampo, Dia, Aldi, Eroski, Lidl e Hipercor por no repercutir correctamente el recorte fiscal del Gobierno, incluso haber encarecido algunos alimentos desde la entrada en vigor de la medida

Edurne Martínez Madrid Jueves, 5 de enero 2023, 13:00 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

La rebaja del IVA de los alimentos básicos que entró en vigor el pasado 1 de enero no se está aplicando correctamente en las grandes superficies, según ha podido constatar Facua tras analizar casi 700 productos en siete supermercados. La asociación de consumidores denunciará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a estas siete cadenas por estar esquivando la rebaja fiscal del Gobierno.

En concreto, de 675 precios analizados en Carrefour, Alcampo, Dia, Aldi, Eroski, Lidl e Hipercor, en 51 casos se han detectado irregularidades, el 7,7% del total. «Es imposible controlar todo el mercado pero es importante poner el foco en las grandes cadenas que están especulando más con los precios y se están forrando desde que comenzaron las subidas de precios», señaló en rueda de prensa Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

Aunque los errores de los precios no son iguales en todas las cadenas. El análisis de la organización detalla que donde hay un porcentaje más alto de irregularidades es en Dia, donde el 17% de los productos analizados no cumple con la rebaja fiscal, seguido de Carrefour, donde ocurre lo mismo con el 10% de ellos. En la parte baja de la tabla se encuentran Hipercor, donde Facua solo ha encontrado un producto de los 66 analizados que incumplía la normativa, y Mercadona, donde no se ha detectado ninguna anomalía.

IVA DE LOS ALIMENTOS 0% Pan, harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y patatas.

5% Pastas y aceites.

10% Pescado, carnes, yogures, agua embotellada, café y conservas.

21% Bebidas refrescantes y zumos.

Hay 51 alimentos en siete supermercados que no se están vendiendo al precio correcto, con casos diferenciados. Según el análisis, en 34 de ellos los precios siguen idénticos a los que tenían el 30 de diciembre, es decir, antes de la entrada en vigor del nuevo decreto anticrisis del Gobierno, por lo que las cadenas estarían quedándose con el IVA de dichos productos. En otros 10 alimentos se ha comprobado que la rebaja del precio es inferior a la norma, es decir, sí se ha reducido su coste, pero menos de lo que debería. Y en otros 7 casos incluso se ha producido un encarecimiento del precio respecto al que tenían antes del 1 de enero.

Denuncia ante Competencia

Tras este análisis la organización ha anunciado que este mismo jueves presentará ante la CNMC una denuncia para que investigue estas irregularidades y abra expedientes sancionadores a las cadenas que no puedan demostrar que esas subidas de precios se justifican por un incremento de los costes. «Toca celeridad por parte de la CNMC, tienen toda la información documentada para tomar medidas», aseguró el secretario general de Facua.

Además, hicieron un llamamiento a los consumidores para que se lancen a denunciar en la web de la CNMC las irregularidades que detecten en sus puntos de venta. Sánchez explicó que para ello necesitan contar con un documento probatorio, que podría ser la foto a un ticket de compra anterior al 1 de enero y uno posterior donde el mismo producto incluido en la medida no haya bajado de precio.

Facua no es la única organización que ha detectado anomalías en los precios en estos primeros días de aplicación del decreto. Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, ha detectado que muchas cadenas de distribución están «redondeando los descuentos a su favor y no llegan al porcentaje adecuado». En un análisis publicado este jueves, Asufin indica que la rebaja del IVA aplicada de forma correcta provocará que la cesta de la compra básica cueste ahora un 10% menos que antes de la medida, lo que suponen cerca de 3,56 euros de media en cada compra.

Pese a las irregularidades al alza detectadas, la asociación ha comparado los precios de una cesta media (con productos de primera necesidad: harina, huevos, leche, pan, arroz, pasta, aceite, fruta y verdura) el 29 de diciembre y el 2 de enero en El Corte Inglés, donde detecta una rebaja de 5,51 euros en la compra de los mismos productos hasta sumar 29,98 en lugar de 35,49 euros. Es la cadena donde más se nota la rebaja del IVA, seguida de Alcampo, 4,24 euros menos; Dia, donde se reduce en 3,32 euros; Mercadona, 2,6 euros menos; y Carrefour, 2,14 euros de reducción respecto a los precios antes del decreto.

Temas

Alimentación

Supermercados

Carrefour

Alcampo

Mercadona