HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Banco de España Óscar Chamorro

Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha

La tasa de ahorro de los hogares españoles cayó al 12,4% en el segundo trimestre del año, según el INE

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Ocho de cada diez españoles consiguen ahorrar de forma regular u ocasional. Sin embargo, solo dos de cada diez alcanza el nivel recomendado de destinar ... el 20% de los ingresos mensuales al ahorro, según el II Estudio de Conductas sostenibles de la población española realizado por Triodos Bank. Los autores del estudio apuntan a que, en España, la cultura del ahorro sí que está arraigada, al menos como intención ocasional. Otra cosa es que se consiga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre muere atrapado por una máquina en una cooperativa y eleva a nueve los accidentes mortales en la región
  2. 2 Manolo García da un concierto privado en Mérida
  3. 3 La coincidencia de Paco Candela y José Manuel Soto en Plasencia merma la venta de entradas
  4. 4 Skoda sustituirá los coches de doce años de antigüedad de Alcaldía
  5. 5 Binter tendrá vuelos directos entre Badajoz y Tenerife a partir del 1 de diciembre
  6. 6

    La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia
  7. 7

    «No sé si he matado a una mujer o lo he soñado»
  8. 8

    Otoño caliente en la administración extremeña
  9. 9

    Chus García: «Aquí me veían como una pringá»
  10. 10

    Los extremeños ahorrarían 6,35 millones con la deducción por gastos de mascotas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha

Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha