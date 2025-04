Los sindicatos saldrán a la calle si el Gobierno no resuelve la sanidad de los funcionarios CSIF y CC OO exigen una reunión con el ministro y la renovación inmediata del concierto con Muface para la asistencia sanitaria de 1,5 millones de familias

Lucía Palacios Madrid Jueves, 3 de octubre 2024, 13:34 | Actualizado 17:52h. Comenta Compartir

Los sindicatos dan un paso más y amenazan al Gobierno con movilizaciones si no soluciona el conflicto abierto ante la posibilidad de que 1,5 ... millones de funcionarios (tanto trabajadores en activo como pensionistas) se queden sin su actual modelo de sanidad a través de Muface. El Gobierno y las tres aseguradores que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios dentro del concierto de Muface, Adeslas, Asisa y DKV, no se ponen de acuerdo en la financiación de este modelo y las tres compañías han decidido no acudir a la nueva licitación.

«Estamos muy preocupados por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras de Muface porque deja en el aire la asistencia sanitaria que reciben más de un millón y medio de personas y sus familias», denunció este jueves el presidente de CSIF, Miguel Borra. Y advirtió: «No vamos a dejar que Muface muera por inanición. Hemos pedido una reunión urgente al ministro para que nos dé garantías. De lo contrario, saldremos a la calle con toda contundencia». Desde el sindicato exigen una financiación adecuada para el concierto que garantice la calidad sanitaria. «Los funcionarios tienen derecho a recibir asistencia sanitaria pública a través de Muface, un modelo eficaz y rentable, como se ha comprobado durante años, y que no ha parado de sufrir recortes». También CC OO pidió este jueves una reunión con el ministro, Óscar López, y exigió la inmediata renovación de los conciertos sanitarios no solo con Muface, sino también con Mugeju (para los jueces) y con Isfas (para los militares), los cuales aseguran que tampoco cumplen con los parámetros de calidad establecidos. Menos mutualistas El número de personas adscritas al concierto sanitario a lo largo de los últimos cinco años ha experimentado un significativo retroceso. En concreto, las personas que optan por Muface descienden de 768.661 a 766.915 (-1.746), mientras que las personas que eligen la Seguridad Social pasaron de 242.690 en 2020 a 335.427 este año (+92.737). De manera global, sigue siendo mayoritario el número de funcionarios que optan por la sanidad de la mutualidad: 766.915 frente a 335.427, un 69,63% del colectivo. No obstante, CSIF advierte de que es la primera vez en muchas décadas que esta cifra cae por debajo del 70%. Esto se debe –explican desde Muface- a la incorporación al funcionariado de un gran número de personas procedentes de los grupos A1 y A2 que tienen un mejor nivel económico que les da la posibilidad de tener como alternativa un seguro sanitario privado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

CSIF