Los hoteleros prevén una Semana Santa récord pese a precios que no frenan

El año 2023 fue récord para el turismo, pero todo indica que 2024 será aún mejor. El sector no toca techo y los hoteleros ... están muy satisfechos con los datos del primer trimestre y las perspectivas para una primavera que batirá todos los registros, sobre todo con una Semana Santa que este año se adelanta a marzo. La ocupación será un 14% superior a la que se registró en la primavera de 2023, según los datos presentados este martes por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), y ya supera en un 4% a la de 2019, hasta ahora récord.

«En el primer trimestre de 2023 aún no habíamos superado la ocupación de 2019, aunque luego se terminó muy bien el año. Sin embargo, en este 2024 ya se ha batido ese nivel», indicó Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera. La primavera comienza con un nivel de ocupación «extraordinario», con menos cancelaciones y mayor anticipación en las reservas, lo que da mucha «estabilidad» a los negocios. Actualmente la ocupación en cartera (ya garantizada) es del 45%, lo que supone un crecimiento de más del 10% respecto a los niveles de 2023, con las búsquedas por internet para viajes desde Francia e Italia que han aumentado un 25%.

Precios al alza 6% subida de tarifas Las tarifas hoteleras se incrementan entre un 4% y un 6% en el primer trimestre de 2024, pero la ocupación no se ha resentido.

Esos niveles de ocupación tiran hacia arriba de los precios, que este primer trimestre han subido entre un 4% a un 6%, aunque con días concretos mucho más caros: «No vale lo mismo los primeros días de Semana Santa que los festivos», explicó Ramón Estalella, secretario general de Cehat, que indicó además que es una subida «alineada» con la inflación de estos tres primeros meses del año. Además, desde la patronal señalan que este año se «repartirá mejor» la ocupación entre destinos de nieve, urbanos, de playa y culturalmente atractivos por las procesiones.

Unos precios que siguen la estela de las grandes subidas del invierno, donde las tarifas fueron un 27% superiores en términos nominales a las de 2019. Incluso descontando la inflación, se dispararon un 9% respecto a los niveles prepandemia.

Los destinos que están registrando mejores niveles de ADR (tarifa media diaria por habitación) en sus hoteles son la Comunidad de Madrid (19 puntos por encima de los niveles del primer trimestre de 2023), Canarias (+14 puntos), Andalucía (10) y Cataluña (10).

Se acorta la temporada baja

«Parecía que la cosa se iba a parar, pero la música sigue sonando. Los datos atestiguan que los clientes siguen demandando hoteles», analizó Marichal, que advirtió que los altos niveles de ocupación para esta Semana Santa es inusitada: «Quien no haya reservado ya, que corra», señaló.

Estas previsiones tan optimistas hacen preguntarse si el modelo es sostenible a largo plazo, hasta dónde puede crecer el número de turistas que llegan a España. Pero desde la confederación tienen claro que lo importante no es el número, sino la calidad de esos turistas y el gasto que dejen en España. Muchos hoteles no están cerrando ya en invierno porque las temperaturas más suaves en esos meses hacen que la temporada baja sea mucho más corta. «Los viajes ya no se concentran solo en agosto y Semana Santa, sino que se reparten mucho más a lo largo del año, es muy buena noticia para la industria hotelera», destacó Estalella.