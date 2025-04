La Semana Santa cuelga el cartel de completo pese a los precios disparados

La industria turística está que se sale. Los propios empresarios están sorprendidos de las cifras récord que está registrando el sector desde que se terminó ... la pandemia. Los expertos coinciden en que esta crisis hizo cambiar los hábitos de consumo de los hogares y destinar una gran parte de los ingresos a viajar en cuanto hay oportunidad, sin importar los precios. Esta situación está generando unas tasas de ocupación altísimas pese a unas tarifas disparadas.

Se ve claramente en las cifras para una Semana Santa que da este fin de semana su pistoletazo de salida. Tras una temporada de invierno «muy buena» para los hoteles, la Semana Santa se registran ocupaciones medias del 80% que podrían incrementarse hasta el 100% a medida que avance la semana en ciertas zonas más dependientes de la climatología –playas y estaciones de esquí–, señala Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera Cehat.

La ocupación media en España se ha incrementado esta Semana Santa un 11% respecto a los ya buenos datos de 2023, destacando el caso de Baleares, un 58% más de ocupación, y Andalucía, un 28% más. Esto redunda en los precios, con unas tarifas medias por habitación (ADR) un 9,7% más altas que el año pasado en España, con casos como Madrid, donde los precios han subido un 16%, o Canarias, con hoteles un 13% más caros que en la Semana Santa de 2023. «Parecía que la cosa se iba a parar, pero la música sigue sonando. Los datos atestiguan que los clientes siguen demandando hoteles», asegura Marichal, que advierte de que los altos niveles de ocupación para esta Semana Santa son insólitos. «Quien no haya reservado ya, que corra», señaló.

Las reservas hoteleras las están copando sobre todo los turistas extranjeros; concretamente el 63% de las reservas de marzo, según datos de la plataforma SiteMinder. Está sobre todo motivado porque –pese a las subidas de precios– España se encuentra, junto a Portugal, entre los países más económicos de Europa, con una media de 192 euros por noche, por debajo de Francia (209) o Italia, que se consolida como el país más caro, con hoteles a casi 250 euros por noche.

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos figuran, en este orden, entre los países que más viajeros aportarán a los hoteles españoles esta Semana Santa. España ha disfrutado del mejor enero de su historia –últimos datos del INE disponibles– al registrar 4,76 millones de llegadas, un 15% más que el año anterior. El gasto de los visitantes también superó las expectativas del sector, con 6.550 millones, un 26% más que en 2023.

Se dispara el empleo

Un gasto que no solo lo ingresan los alojamientos turísticos, sino el sector servicios en general. Por ello, las previsiones de los hosteleros de cara a Semana Santa son «muy positivas», con unas expectativas de aumento de los ingresos del 10%, según la Confederación de Hostelería de España. Su presidente, José Luis Yzuel, apunta además a que la moderación de los costes «hará recuperar la rentabilidad de muchos negocios». «El crecimiento se notará en todos los destinos: tanto interior, urbanos, cultural, rural y de sol y playa, pero la climatología marcará el volumen de reservas de última hora», señala Yzuel.

Respecto a la contratación, los meses de marzo y abril marcarán las mayores subidas del año, sumando en torno a 200.000 trabajadores, según la patronal de hostelería. De hecho, solo la Semana Santa generará un total de 116.000 contratos en España, un 18% más que en 2023 y por primera vez por encima de los niveles de contratación precovid para estas fechas, según los cálculos de Randstad, que destaca la buena marcha de la hostelería.

Las comunidades que más crecen respecto a los contratos firmados el año pasado son País Vasco (24% del total), Canarias (23%), Castilla y León (23%), Madrid (21%) y Galicia (20%). En volumen de contrataciones, las que estarán a la cabeza son Andalucía (casi 24.000 empleos), Cataluña (16.700) y Madrid (13.500).

¿Hasta dónde crecer?

Estas previsiones tan optimistas hacen preguntarse si el modelo es sostenible a largo plazo, hasta dónde puede llegar el número de turistas que llegan a España. En la patronal turística Exceltur tienen claro que lo importante no es el número, sino la calidad de esos turistas y el gasto que dejen en España, una tendencia que se está asentando en nuestro país y que permitirá seguir «creciendo en valor». Los hoteleros indican además que está aumentando el número de visitantes extranjeros al tiempo que los nacionales viajan mucho más que antes de la pandemia, pero ya no se concentran solo en los meses de verano, sino que «afortunadamente se reparten mucho más a lo largo del año», explica Ramón Estalella, secretario general de Cehat. Debido a ello, muchos hoteles no están cerrando ya en invierno porque las temperaturas más suaves en esos meses hacen que la temporada baja se acorte.

Los 85 millones de extranjeros que llegaron a España en 2023 lo hicieron fundamentalmente en avión y la previsión es que esta cifra siga aumentando. Por ello, el sector pone el foco en los aeropuertos y su capacidad para acaparar tal volumen de transeúntes. Aena ya ha confirmado la inversión de 2.400 millones de euros en Madrid-Barajas, cuyo objetivo es impulsar la conexión de España con Asia y Latinoamérica y fortalecer la capital como uno de los mayores 'hub' de Europa. Una ampliación que Aena también querría llevar a cabo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat pero donde la Generalitat no está de acuerdo. El presidente y CEO de Aena, Maurici Lucena, asegura que esta decisión «afectará negativamente a la competitividad de la economía catalana». Lucena cree que será un «freno» para Cataluña y para la movilidad, en comparación con Madrid, cuyo aeropuerto se ampliará hasta una capacidad de 90 millones de pasajeros en 2031.