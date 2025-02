El sector del juguete aún confía en superar este año las cifras de 2019

José Antonio Bravo Madrid Domingo, 19 de diciembre 2021, 00:18 | Actualizado 08:16h. Comenta Compartir

La industria del juguete está salvando con relativa fortuna esta pandemia –su facturación en 2020 cayó un 7% hasta los 929 millones de euros, resultado «aceptable» para el sector vistas las circunstancias– e incluso puede resistir estas Navidades a esa temida tormenta perfecta que para la economía supone la conjunción de un encarecimiento de materias primas, una crisis de oferta en el transporte marítimo y una subida incesante del precio de la energía. En su caso, la primera mitad de 2022 puede resultar más dura porque, según importantes firmas jugueteras consultadas, para entonces no podrán contener más la subida de precios y la distribución presumiblemente terminará haciendo lo mismo.

Noviembre registró el dato de inflación más alto en España desde septiembre de 1992, con una tasa interanual del 5,6%. Y ya sea por ello –los mismos productos costarían más– o porque la población se ha echado a las calles ávida de visitar las tiendas a las que no pudo ir el año pasado, el presupuesto navideño de los hogares subirá una media del 11%, según el último Observatorio Cetelem, superando el nivel anterior a que se conociera que era la covid-19.

Un estudio de Aecoc, la asociación de fabricantes y empresas de distribución, estima que ese gasto familiar aumentará un 20% entre diciembre y principios de enero. Aunque si los consumidores han hecho caso a las recomendaciones de anticipar las compras, es posible que se modere. La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) ha insistido en ello, aunque al tiempo niega que pudiera haber desabastecimiento por la crisis logística. «Costará más reponer algunos productos –en torno al 20 de diciembre ya suelen agotarse algunos– y puede haber más 'cuellos de botella' que otros años en varias referencias, pero habrá alternativas», argumentan desde la patronal.

Se estima que más del 70% de la fabricación de juguetes procede de Asia, sobre todo China. Y la previsión actual es que en torno a un 15% no llegarán en plazo, o directamente no lo harán ya que al duplicarse el tiempo de entrega bastantes pedidos han sido anulados. Además, el 77% de los puertos más importantes del mundo han sufrido retrasos, según estiman desde Bank of America, porque a la menor oferta de fletes tras el parón del negocio en 2020 por la pandemia se une un colapso en la etapa de distribución y almacenaje. Pero el consumidor no notará tanto esas ausencias porque, según explican desde las compañías jugueteras, parte de esos productos eran nuevos y se han sacado de los catálogos, por lo que es como si no existieran.

Faltan materiales

Lo que sí permanece es el aumento de costes para el sector, entre un 20% y un 40% de media según los materiales. Para la fabricar juguetes son básicos polímeros, pwc, poliésteres y poliamidas, tubos y alambres de hierro o cartón. Sin ellos no se podrían terminar de elaborar muñecas, pistolas de plástico, coches eléctricos, triciclos y bicicletas, etcétera. Todos han disparado su precio y eso sin contar la crisis de los chips, pues también aquí hacen falta semiconductores. Además, el precio de los contenedores para traer mercancías o materias primas desde Asia se ha quintuplicado.

Perspectiva del sector del juguete en España Facturación del sector del juguete En millones de euros 1.550 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.346 1.277 1.341 1.421 1.556 1.662 1.594 1.642 1.558 Evolución ventas juguetes En % de crecimiento 2019-2024 Figuras de acción Artes y manualidades Juguetes para bebés Construcción Muñecos y accesorios Disfraz y juego de roles Juegos y puzzle Vehículos modelo Deportes al aire libre Peluches Preescolar Juguetes control remoto Vehículos para montar Científico/educativo Otros juguetes y juegos tradicionales Total 17 0 1,7 0 -10,2 0 1,2 0 19,7 0 14,2 0 -1,4 0 -0,4 0 12,4 0 -23,1 0 -18,4 0 -20 0 7,1 0 10,4 0 -4,4 0 3,5 0 Ventas juguetes por edad En %, previsiones 2021 Niños pequeños (hasta 6 años) Preadolescentes (de 7 a 12 años) Adolescentes (de 13 a 19 años) Adultos (mayor de 20 años) 12,9 34,8 14,9 37,5 Ventas juguetes por licencias En %, previsiones 2021 Con licencia Sin licencia 28,4 71,6 Á.S. Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), Euromonitor y EAE

Por eso las subidas de precios en los juguetes también están aseguradas. Fernando Pérez, director general de la consultora de mercados NPD en España, afirma que en la campaña actual «ya habrá productos con algún incremento, a pesar del esfuerzo de los fabricantes para minimizar las subidas esta Navidad». Lo peor llegará en 2022 ya que ni el encarecimiento de materias primas y energía, ni tampoco el problema del transporte, parece que tendrán cierta solución hasta la primavera o mediados de año. «Sin duda, a partir de enero los aumentos serán generalizados porque las empresas –apunta– no pueden absorber más los costes si no elevan los precios actuales».

Ese incremento sería en promedio del 15% en una primera fase, pendiente de la evolución del mercado y los factores exógenos referidos. Se ha intentado que afectase lo mínimo a la campaña navideña porque en ella el sector se juega entre el 50% y el 60% de sus ventas anuales –incluso el 70% en algunos casos–, y solo en la semana previa a la festividad de Reyes se prevé que ingrese entre un 5% y 10% más. Esto es, en menos de un mes y medio el negocio juguetero facturaría siete de cada diez euros anuales.

Por eso las previsiones son buenas. Tras el efecto tapón que las restricciones sanitarias provocaron en las compras físicas, este año se recuperarán con fuerza: hasta un 20% más en este canal. Por su parte, las ventas 'online', que en 2020 llegaron a niveles récord –subieron un 47%, el mejor dato del último lustro–, se mantendrán en niveles similares y supondrían el 36% del mercado, casi el triple que en 2015.

Tras unos meses de octubre y noviembre muy buenos en ventas –solo en las últimas ocho semanas la mejora sobre 2020 ha sido del 23% y del 15% respecto a 2019–, el incremento medio anual de facturación en juguetes roza el 9%, según datos de NPD. Pérez apunta que si no hay imprevistos, al cierre de año ese alza podría acercarse al 9,5%, a la vez que mejoraría en un 2% los niveles de 2019. Eso supondría ingresar más de 1.000 millones, lo que unido a su negocio exportador (casi el 40%) elevaría la facturación total por encima de los 1.650 millones.

De las supercosas a los bebes

Si se miran las clasificaciones de ventas de juguetes por categorías, todo un clásico como muñecas y accesorios sigue copando los primeros puestos, una vez que ciertos cambios observados en la pandemia –los confinamientos elevaron la demanda de juegos de mesa y de tipo educativo– parecen haber perdido parte de su efecto. Su facturación superará con creces este año los 300 millones de euros mientras juegos y puzles, en el segundo lugar, rondarán los 180 millones, según la consultora Euromonitor.

Los juegos para deporte al aire libre y los de construcción aparecen en los siguientes puestos y también podrian superar la barrera de los 100 millones. Lo mismo pasa con las figuras de acción y sus accesorios, campo donde la importancia de contar con una licencia oficial (Star Wars, Harry Potter, Disney Frozen, Jurassic Park/World y Marvel Avengers son por las favoritas, según la consultora NPD) resulta decisiva.

Sin embargo, en un mercado donde dominan las grandes empresas dos pequeñas vinculadas a Barcelona (entre ambas apenas alcanzan el 4% de cuota) han logrado un éxito inusitado colocando sus productos en varios de los primeros puestos del ranking de ventas. La firma Magic Box ha convertido sus 'Superthings' (Supercosas) en los juguetes de moda. Su simplicidad –representan objetos cotidianos o alimentos, disfrazados como superhéroes o villanos según los casos– y su reducido precio por unidad –son coleccionables y el gran negocio son las ventas de sus sets y cajas– explican parte de su éxito. Tanto que las nuevas muñecas Kookyloos quieren seguir sus pasos este año.

IMC Toys ha vivido algo parecido con sus 'Cry Babies' (bebes llorones). Incluso tienen canal en Youtube –igual que las VIPPets, otro de sus productos con gran tirón– y suman más de cinco millones de seguidores. Pero gigantes como Mattel tratan de no dejarse comer terreno con clásicos que perduran, como los coches Hot Wheels y algunas Barbies. Otra marca histórica, Famosa, se ha reinventado con 'The Bellies', unos bebés interactivos coleccionables.

