El mes pasado Trump ya afirmó que los datos de empleo habían sido «amañados» con fines políticos. EFE

EE UU registra con Trump su primera destrucción de empleo desde 2021

Los malos resultados de agosto y la revisión a la baja de las cifras de junio alimentan las expectativas de una rebaja de tipos en la Reserva Federal

Sergio Llamas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:05

La creación de empleo pierde empuje en Estados Unidos y contradice las promesas de Trump. En agosto se crearon únicamente 22.000 puestos de trabajo, ... según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), muy por debajo de los 75.000 que habían llegado a estimar los analistas y de los 79.000 calculados en junio. Unos datos a los que se suman, además, las preocupantes revisiones de junio, que frente al crecimiento anunciado inicialmente advierten ahora que habrían supuesto, en realidad, la destrucción de 13.000 puestos de trabajo, la primera caída de la ocupación en más de cuatro años.

