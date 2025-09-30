Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva
La red registró 12 millones de viajeros en el segundo trimestre, un 15% más, sobre todo por la incorporación de todos los operadores al corredor Madrid-Andalucía
Madrid
Martes, 30 de septiembre 2025, 13:07
La segunda fase de la liberalización de la alta velocidad coge ritmo. Este mismo martes el Ministerio de Transportes a través de Adif ha desbloqueado ... el proceso al enviar la documentación a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) para que las compañías después realicen observaciones que se esperan a lo largo de 2026 y se publique oficialmente el detalle para quienes quieran optar a circular por los ejes Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva. El proceso, que comenzó en 2023, podría prolongarse hasta 2028.
El documento recogerá las características del entramado ferroviario, el calendario definitivo y las reglas para la segunda fase de la liberalización, según adelantó Cinco Días y confirman fuentes del gestor ferroviario a este periódico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será quien se encargue de supervisar el proceso.
