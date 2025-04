Prohibido despedir en las empresas que se acojan a las ayudas frente a Trump

Las ayudas que el Gobierno aprobará mañana para proteger a las empresas españolas de la guerra comercial desatada por Donald Trump tendrán, una vez más, ... unos condicionantes. Las compañías que reciban estas subvenciones, por valor de más de 14.000 millones, no podrán despedir a ningún empleado ni reducir plantilla ni tampoco irse de España. Así lo avanzó este lunes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que recalcó, por tanto, que el diseño se asemejará al que se puso en marcha durante la crisis de la pandemia y los ERTE volverán a tomar protagonismo en esta nueva etapa económica que se vislumbra tras los aranceles de EE UU contra el resto del mundo.

«Las vamos a apoyar para algo fundamental, que es mantener el tejido productivo, pero tenemos que tener premisas claras y la primera de ellas es que, en este momento de incertidumbre, no se puede despedir cuando se reciban ingresos públicos. Esto quiere decir que si las empresas lo precisan, se van a acoger a los mejores mecanismos de protección social que son los ERTE y el mecanismo Red, pero lógicamente no se puede despedir a nadie», ha precisado Díaz.

Así, la ministra de Trabajo prometió a los afectados que el Ejecutivo protegerá «con toda la contundencia» al tejido productivo del impacto de la política arancelaria de Estados Unidos, pero, de igual manera, avisó que no lo hará «de manera incondicional», puesto que estas ayudas estarán condicionadas a que mantengan el empleo, no despidan y no se deslocalicen, como ya se hizo en anteriores crisis.

Medidas contra las siete grandes tecnológicas

Así, esta letra pequeña se instauró durante la pandemia para garantizar que, como señaló Díaz, «no se ajusten el cinturón los de abajo». «No van a ser los que menos tienen quienes paguen los platos rotos de los designios de la Administración Trump», precisó.

Para la ministra de Trabajo, los aranceles anunciados por Estados Unidos no solamente son «un error económico», sino también «una auténtica barbaridad que está provocando ya auténticas turbulencias en todas las Bolsas del mundo». Sin embargo, Díaz hizo hincapié en la necesidad de que las contramedidas a la política arancelaria de Trump sean «selectivas y muy precisas». En este sentido, desde Sumar proponen concentrar esta respuesta en las siete grandes tecnológicas norteamericanas (Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Tesla y Meta) para minimizar el impacto de los precios que pagan familias y pequeñas empresas.