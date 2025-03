La plataforma de viajeros suma 1,5 millones de registros en solo una semana

La plataforma de registro de viajeros en alojamientos turísticos cumple su primera semana en vigor. Y en una semana ha acumulado casi 1,5 millones ... de altas incluyendo el Puente de la Constitución, según los datos proporcionados por el Ministerio de Interior. La plataforma Ses.Hospedajes, donde los alojamientos y compañías de alquiler de vehículos tienen que subir hasta 40 registros con la información de sus clientes funciona «con total normalidad» sin que se hayan producido incidencias, dicen estas fuentes.

El sector turístico se ha posicionado en contra de esta normativa, que ha tardado en entrar en vigor más de dos años pero que desde la semana pasada es de obligado cumplimiento. Desde Interior aseguran que los hoteles solo tienen que rellenar dos datos más de sus clientes que antes de la norma, por lo que consideran que no es un gran trastorno. Sin embargo, desde la patronal de agencias de viajes (CEAV) recuerdan que las agencias antes no tenían que rellenar ninguno de estos campos, por lo que su trabajo se ha multiplicado sustancialmente hasta tener que cumplimentar 42 datos.

Por ello, desde el sector del alojamiento y de las agencias de viajes denuncian la elevada carga burocrática, la pérdida de competitividad y la posibilidad de vulneración de privacidad de los viajeros.

Los datos de Interior revelan que en esta primera semana se han registrado 107.000 alojamientos, de los que 39.000 han sido apartamentos, 30.500 viviendas de uso turístico, 6.500 hoteles y cerca de 6.500 casas rurales. Además, se han registrado en la plataforma 1.500 empresas de alquiler de vehículos, 3.500 agencias de viajes y 340 plataformas digitales. El 49% de las comunicaciones de datos de diciembre se han producido durante este Puente de la Constitución.

Ciberseguridad o negativa de los clientes

En Interior recuerdan que los datos obligatorios que los alojamientos deben transmitir a la plataforma en relación con cada cliente son 13, dos más que antes de la normativa. Ocho de ellos relativos a la identificación del cliente (nombre, DNI, teléfono y relación de parentesco si hay menores) y otros cinco sobre la compra (número referencia del contrato, fecha de entrada y salida y medio de pago). Desde el ministerio aseguran que el resto de datos mencionados en el real decreto «solo son objeto de comunicación en caso de que, en su operativa ordinaria, el establecimiento los recoja».

Los hoteleros aseguran que hay un «enorme desconcierto» porque aún no hay normas claras de actuación. Ramón Estalella, secretario general de Cehat (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos), explica que es difícil saber cómo conservar los datos de los viajeros, genera muchas dudas en materia de cibersegridad o incluso están topándose con clientes que no quieren dar sus datos. Es más, Estalella pone encima de la mesa el problema de los alojamientos donde no hay recepción 24 horas y no tienen posibilidad de recoger estos datos de entrada ni de salida. «El Ministerio tiene poca sensibilidad para darse cuenta de que el 60% de los alojamientos en España es de 3 estrellas o inferior, no tienen capacidad para esto», lamenta.