Una plantilla de más de 3,5 millones de personas, pero muy envejecida

La reducción de la temporalidad y el teletrabajo, misiones que impulsa el Plan de Recuperación

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedica un componente en su integridad al desarrollo del objetivo de la modernización de la Administración. Una de las medidas más relevantes que incorpora y que ya está operativa es la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de situarla por debajo del 8% desde niveles por encima del 30% en que se encontraba. A ese fin aprobaba el Congreso de los Diputados hace un año una ley con medidas urgentes. Es una actuación que compete a todas las Administraciones Públicas, que antes del 31 de diciembre han de convocar las plazas para estabilizar el empleo temporal enquistado, de manera que todo el proceso esté resuelto antes del 31 de diciembre de 2024.

Aunque el Estado central ya contaba con una tasa de temporalidad cercana al 8%, ha tenido que aprobar una oferta de estabilización de hasta 10.636 puestos, la más elevada de la historia.

El Plan de Recuperación, en su capítulo sobre las Administraciones Públicas, también hace alusión al desarrollo del teletrabajo en el sector estatal. Por el momento, no se ha aprobado la ley que lo regula de manera estructural, pero durante la pandemia estuvo operativo el trabajo a distancia de forma coyuntural y también hay en estos momentos medidas adoptadas por cada departamento ministerial en el marco del ahorro energético planteado para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania. Ello está ocasionando malestar en algunos centros de trabajo, ya que se critica que no se están aplicando criterios objetivos y homogéneos para las personas que ocupan puestos similares. Además, hay quejas relacionadas con el hecho de que no esté regulado como tal el teletrabajo, lo que implica que en muchas ocasiones no se respeten las normas sobre prevención de riesgos laborales y que a veces la provisión del material corra a cargo de los propios trabajadores.