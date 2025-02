Más de tres millones de pensionistas tendrán una subida de hasta el 30%

Más de tres millones de pensionistas se beneficiarán de una importante subida en sus nóminas que puede llegar incluso hasta el 30% en menos de cuatro años gracias a la reforma de las pensiones aprobada por el Congreso el pasado jueves. Ya no solo es ... que mantendrán el poder adquisitivo haya la inflación que haya –por la nueva fórmula de revalorización–, sino que además ganarán poder de compra, puesto que se trata de incrementos adicionales a la escalada de los precios.

La nueva batería de medidas diseñadas por el ministro José Luis Escrivá incluye un alza de las pensiones mínimas por encima del que experimentarán las generales, es decir, muy superior a la inflación anual, una vieja reivindicación de los sindicatos y de la izquierda que ahora se ha recogido en la nueva ley. Pero, además, el real decreto incluye una subida del 10% adicional a la inflación del complemento para reducir la brecha de género que beneficiará a más de 450.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres.

Así, con la entrada en vigor de la nueva norma, se fija un mecanismo de subida de las pensiones mínimas y no contributivas hasta 2027 y a partir de ese año se establecen unos suelos por debajo de los cuales no podrá situarse ninguna prestación del sistema. Esta medida afectará a más de 2,16 millones de prestaciones con complementos a mínimos, de las cuales casi un millón son jubiladas y más de 600.000 son viudas, en femenino porque ellas son mayoría, según los datos de marzo publicados recientemente por el Ministerio de Seguridad Social.

Un 2% adicional

Las mínimas contributivas de jubilación con cónyuge a cargo no podrán ser inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos, el mismo umbral que rige para las de viudedad con cargas familiares y el resto de contributivas con cónyuge a cargo, salvo incapacidad permanente total cuyos titulares sean menores de 60 años.

Esto implicará una subida del 2% adicional a la inflación cada año hasta situarse en un mínimo de 16.511 euros anuales en 2027, según estimaciones del departamento comandado por Escrivá.

La prestación de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo se elevará desde los actuales 13.527 euros brutos anuales hasta los 16.500 euros en 2027, que repartidos en 14 pagas supondrá una nómina de 1.178 euros al mes, un 22% más, un plus de casi 3.000 euros.

Pero mayor será el incremento que experimenten las viudas con cargas familiares o los jubilados con cónyuge a cargo menores de 65 años o los beneficiarios de una incapacidad permanente absoluta con cónyuge a cargo y entre 60 y 64 años, que pasarán de cobrar 12.683 euros este año a esos 16.511 euros en 2027; un 30% de subida, casi 4.000 euros más (3.828 euros).

El resto de las cuantías mínimas de las pensiones contributivas se incrementarán anualmente al igual que las anteriores y durante el mismo periodo, pero en este caso en un 50%, es decir, un 1% adicional a la inflación.

Por su parte, las pensiones no contributivas que cobran actualmente 445.000 personas se incrementarán también cada año por encima del IPC, pero en este caso hasta situarse en un mínimo del 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal. El ministro estima que se elevarán un 22% desde los actuales 6.785 euros anuales hasta los 8.256 euros brutos en 2027, un extra de casi 1.500 euros, lo que supone pasar a cobrar en torno a 600 euros mensuales frente a los actuales 484.

Ayuda de casi 1.000 euros

Pero no solo esos más de 2,6 millones de personas que cobran una pensión mínima o no contributiva tendrán un incremento por encima de la inflación los próximos años, también recibirán un trato más favorable las 452.000 jubiladas que reciben un complemento por haber sido madres, que disfrutarán de un plus de 42,5 euros por cada hijo que tengan. Este complemento que va dirigido a reducir la brecha de género aumentará un 10% en 2024 y 2025, según establece la nueva ley.

En la actualidad esta ayuda, vigente desde febrero de 2021 con este nuevo diseño, se sitúa en 30,4 euros al mes por cada hijo y se solicita a la vez que la pensión. El importe medio mensual de este complemento es de 66 euros, lo que supondrá que en menos de dos años se habrá elevado 6,6 euros, además del alza de los precios, lo que representa un incremento de casi 100 euros. Significa esto que las jubiladas que han sido madres cobran una ayuda de 924 euros de media al año para reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional.

El IPC sube 1.500 euros

La escalada de la inflación está suponiendo, a su vez, una subida de las pensiones sin precedentes. Histórica. La revalorización del 8,5% de las prestaciones de más de nueve millones de beneficiarios ha elevado sus nóminas hasta rozar, por primera vez, los 1.200 euros.

En concreto, la pensión media se ha situado en los 1.192 euros brutos al mes, lo que supone unos ingresos anuales de cerca de 16.700 euros, casi un 10% más que un año atrás, que se traduce en 1.500 euros más que en 2022. Y, lógicamente, a mayores pensiones, mayor gasto: casi 12.000 millones de euros para el pago de las más de diez millones de pensiones contributivas.