Seguridad Social se propone poner en marcha este año las «altas progresivas»

Nuevo año pero mismo propósito para la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, quien no se da por vencida tras la mala acogida que tuvo ... su propuesta de poner en marcha bajas laborales flexibles que permitan compatibilizar acudir al empleo con ausencias al trabajo siempre y cuando esté avalado por el médico.

La sucesora de José Luis Escrivá se mantiene en sus trece y su gran prioridad para este año, además de seguir creando al menos otro medio millón de nuevos empleos, es regular lo que ahora denomina «altas progresivas», un cambio de nombre porque –reconoce– igual no supo explicar bien su iniciativa, que no es otra que permitir, en determinadas patologías, como puede ser la enfermedad del cáncer, una incorporación al trabajo gradual y no de golpe, en los casos en que así se pueda beneficiar al paciente.

«Seguiremos negociando una nueva regulación para las altas progresivas con la salud en el centro. Mejoraremos la protección de los trabajadores», aseguró este jueves en un encuentro con los medios. Para ello, anunció que ella misma presidirá la primera reunión del año de la mesa del diálogo social en la que el protagonismo absoluto lo tendrá este tema y que se celebrará la última semana de enero. Falta saber si los sindicatos acudirán a esta reunión, puesto que tanto UGT como CC OO se han mostrado totalmente contrarios a estas 'bajas flexibles' desde que estalló la polémica hace ya más de cuatro meses, y advirtieron de que no se sentarán a negociar en una mesa donde este tema esté agendado.

Pero Saiz se mostró confiada en que arrancará un acuerdo tanto a la patronal, que sí lo ve con buenos ojos, como a los sindicatos para así ¬–precisó– seguir la línea de otros países europeos, «modernizar la Seguridad Social y dar respuesta a muchas demandas y asociaciones que ponen en valor que la reincorporación progresiva al trabajo puede beneficiar la salud de los trabajadores. «Estoy convencida de que verá la luz», aseguró.

La ministra también anunció que otro objetivo que se marca para 2025 es ampliar el catálogo de profesiones de difícil cobertura, identificando de forma objetiva los sectores donde falta mano de obra. «La incorporación de personas extranjeras al mercado laboral será un asunto prioritario», defendió.