HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona solicita un Uber en Barcelona. EFE

El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona

Cinco grupos presentan una propuesta de ley que restringirá los servicios de los VTC a trayectos interurbanos, reservados con antelación y sumará requisitos como poder atender en catalán

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:19

Cataluña lleva años tratando de regular la actividad de las VTC (vehículos de transporte con conductor, como Uber y Cabify) y está cerca de restringir ... prácticamente al completo su actividad en Barcelona. Este jueves los cinco grupos mayoritarios han registrado una propuesta de ley en el Parlament de Cataluña que tiene este objetivo, reducir la actividad de las VTC en Barcelona a la mínima expresión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  3. 3 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  4. 4

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  5. 5 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  8. 8

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  9. 9 Atropello en un paso de peatones de Badajoz
  10. 10 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona

El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona