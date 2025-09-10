Oracle desata la locura en Bolsa con una subida del 30% ante su firme apuesta por la IA

Jornada de infarto para los valores tecnológicos en Wall Street. Y esta vez no llega de la mano de Nvidia. El gigante tecnológico Oracle se ... dispara más de un 30% en los futuros tras anunciar unos resultados que, pese a quedarse por debajo de lo esperado, han deparado una grata sorpresa para el mercado: un espectacular crecimiento en su cartera de pedidos gracias a los contratos firmados con grandes clientes como Amazon, Alphabet, Microsoft y OpenAI, todos ellos ligados al desarrollo de la inteligencia artificial.

La apuesta de la compañía por este segmento provoca un fuerte repunte en su valoración en Bolsa que, según recoge Bloomberg, tiene a un ganador colateral: Larry Ellison, cofundador de la compañía, que ha logrado disparar su fortuna en 70.000 millones de dólares en apenas unas horas -hasta los 364.000 millones de dólares- con la revalorización de las acciones de la empresa en su poder.

De este modo, Ellison amenaza el trono de Elon Musk como persona más rica del mundo. El fundador de Tesla atesora 384.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios elaborado por Bloomberg.

Los analistas consideran que la reacción del mercado no es, ni por asomo, exagerada, tras unos resultados del segundo trimestre que se han quedado por debajo de lo esperado, pero con unas buenas guías y ese fuerte repunte de más del 259% en su cartera de pedidos. «De cara al próximo trimestre, el equipo directivo en la conferencia de analistas anunció que esperan crecimiento de ingresos entre +12% y +14% (vs +7,9% esperado por el consenso) y un beneficio por acción en el rango de +1,61$/+1,65$ (vs 1,62$ esperado por consenso). Así pues, las guías son mejores de lo esperado», apuntan desde el departamento de análisis de Bankinter.

Los expertos consideran que los mensajes de Oracle de cara al crecimiento de su negocio de infraestructuras de centros de datos de IA fueron muy positivos y esto hizo que las acciones en el mercado fuera de hora rebotaran con fuerza. «Las cifras de Oracle no son solo positivas para la compañía sino también para todo el sector de la IA, dado que refrenda el fuerte desarrollo de este negocio que se espera para los próximos años», añaden los analistas.