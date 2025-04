Cómo invertir en 2024 para superar el freno económico y el inicio de las bajadas de tipos

Después de un excepcional 2023 en el que prácticamente «todos han ganado», gestores y analistas desempolvan sus dotes previsoras para anticipar qué pasará en el ... nuevo ejercicio bursátil. Es evidente que, tras el impacto de una pandemia, dos guerras, la crisis energética y movimientos nunca vistos por parte de los bancos centrales, los inversores tienen claro que la bola de cristal sirve de poco ante 'shocks' inesperados.

Sí puede, sin embargo, ayudar a preparar las carteras para exprimir al máximo los ahorros en un año marcado por un menor crecimiento económico, las elecciones en Estados Unidos y, sobre todo, el final del ciclo histórico de subidas de los tipos de interés. «La inflación seguirá siendo clave, pero su protagonismo cederá en importancia hacia otra variable: el crecimiento... el mercado descuenta que los precios están embridados pero aún no conoce el coste de la factura en términos de caída de la actividad económica», advierte Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía.

Pese al esperado debilitamiento de las economías, «la inflación se mantendrá firme debido a factores como la continua rigidez de los mercados laborales», explica Rosa Duce, Chief Investment Officer de Deutsche Bank en España. Por eso, como apunta Joaquín García Huerga, director de estrategia global de BBVA AM, «el punto crucial en 2024 será la evidencia de que está controlada y que los bancos centrales pueden comenzar las bajadas de tipos».

La gran incógnita es cuándo llegará ese nuevo ciclo. «Es necesario que los organismos monetarios comprueben bien que el IPC está en 'zona mesetaria' (estable) antes de las bajadas», apunta Ramón Forcada, director del departamento de análisis de Bankinter. Considera que ni la Fed -ni de seguidilla el BCE- se atreverán a mover ficha antes de verano, muy pendientes también de las elecciones americanas que, aunque no se celebran hasta noviembre, tendrán su cita de primarias a partir de marzo, lo que acarreará mayor volatilidad.

En lo que coinciden los expertos es que tras el fuerte repunte de las Bolsas en 2023 -con subidas de más del 20% en los principales índices- la corrección a corto plazo está prácticamente asegurada, para después volver a repuntar. El escenario general es optimista ante el inicio de las bajadas de tipos. Y, con ellas, los bancos han desaparecido de muchas de las quinielas ganadoras. «No recomendarlos no quiere decir que no nos gusten;se puede obtener rentabilidad vía dividendo, mayores beneficios, etc... pero ahora mismo preferimos otros sectores como tecnología, ciberseguridad, salud, etc», explican desde Bankinter. Recuerdan además que el sector cuenta ya con cierta desventaja frente a sus pares europeos: el impuesto temporal que el Gobierno ha extendido y que puede restar atractivo a las entidades nacionales.

El Ibex-35 tiene un potencial del 10% en un año en el que las tecnológicas vuelven estar entre las favoritas

En todo caso, hay nombres que se quedan en las recomendaciones del consenso. BBVA entra por todo lo alto en la lista de 17 valores europeos favoritos de Citi, al igual que Iberdrola, beneficiada por el escenario de bajadas de tipos. Entre los valores más repetidos para un 2024 ganador también destaca Inditex, gracias a una previsión de beneficios récord, así como Amadeus.

Pero si hay un sector que sobresale por encima del resto es, un año más, el de los gigantes tecnológicos de EEUU. A pesar de la fuerte revalorización de valores como Nvidia -que ha más que triplicado su valor en Bolsa en 2023- los expertos se sienten cómodos en los denominados 'Siete Magníficos'. «Los múltiplos a los que cotizan no son tan descabellados. Son compañías líderes, bien capitalizadas y que están subiendose al carro de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, con cero deuda y mucha caja», recuerdan desde Bankinter. «Tiene todo el sentido estar en ellas».

JP Morgan Banca Privada añade «el potencial alcista de las farmacéuticas, con una cuota creciente en el ámbito de la pérdida de peso que ofrece una oportunidad atractiva para los inversores de cara a este nuevo año».

Retos pendientes

Respecto a la evolución del Ibex-35, el consenso de analistas otorga un potencial de entre el 10% y el 15% al selectivo español para 2024, a pesar de que el indicador aterriza tras haber sido uno de los mejores de Europa el pasado año, con una revalorización acumulada del 22,7%. Pero cuidado. Ruben Secura-Cayuela, Head of Europe Economics Research de Bank of America, advierte de que el ruido político puede empezar a pasar factura. «El nuevo Gobierno viene con fragilidad y persisten los retos a largo plazo. Entre otros, la baja productividad; las grandes rigideces de algunos mercados; los desequilibrios fiscales y la reasignación entre sectores del todavía numeroso grupo de desempleados», advierte.

El impuesto y la bajada de tipos por parte del BCE resta atractivo a los bancos tras un 2023 de fuertes revalorizaciones

Ante estas posibles tensiones y la sombra que aún persiste sobre los conflictos en Ucrania y Gaza, los analistas aconsejan sumar a las carteras activos refugio como el oro, para el que se espera que siga subiendo tras pasar en 2023 de 1.800 dólares la onza a superar los 2.000 dólares. Y, sobre todo, estar invertidos en renta fija, que se ha convertido en el auténtico activo estrella en las recomendaciones para este nuevo año ante las bajadas de tipos que se avecinan.

La renta fija, estrella frente a los depósitos

Todos coinciden. No se puede entrar en 2024 sin estar invertido en renta fija. La lógica del mix de inflación moderada y crecimiento a la baja invita a pensar que los bancos centrales no tardarán en recortar tipos. Y ese es un buen escenario para esta clase de activo que tradicionalmente se reserva al ahorro más conservador. «Por primera vez en 15 años, estar posicionado a corto plazo en activos monetarios genera valor, porque te da un colchón de seguridad que hasta ahora había sido muy complicado, neto de inflación», explica Alfonso García Yubero, jefe de la división de Banca Privada Global de Santander AM. «Los bonos de alta calidad ofrecen una posición muy atractiva y difícil de rechazar en este momento», añade Rosa Duce desde Deutsche Bank.

Si no hay ningún sobresalto, el escenario se antoja perfecto ante la falta de alternativa en otras inversiones históricamente asociadas a los perfiles de menor riesgo, como los depósitos bancarios, que no parece que vayan a mejorar en exceso respecto a niveles actuales. «Si los bancos no han elevado la remuneración de sus depósitos en 2023, menos lo van a hacer ahora cuando van a comenzar las bajadas de tipos de interés», explican los expertos.

En este entorno, apuntan a que las emisiones de letras del Tesoro, con una demanda récord entre particulares en 2023 y rentabilidades del 3,8%, pueden ser una opción a los depósitos de la banca, sobre todo ahora que baten a la inflación. Pero advierten que esos rendimientos irán a menos según el mercado vaya descontando las bajadas de tipos.

Pensar en el largo plazo

Los analistas coinciden en que ha llegado el momento de alargar las duraciones. Como los bonos nuevos que se emiten pagarán menos intereses, aquellos que tienen bonos ya comprados no querrán deshacerse de ellos, por lo que subirán los precios, haciendo –en teoría– que los fondos de renta fija tengan mejor rentabilidad. «Va a ser un año bueno, y no solo en la deuda pública. Si las empresas van bien y bajan los costes de financiación, los bonos corporativos –los que emite el sector privado– también lo harán bien», insisten en Bankinter. Habrá que tener cuidado, eso sí, con el impacto de las elecciones en EEUU. «Se hablará mucho de política fiscal, y eso influye mucho en el mercado».

En todo caso, la oportunidad parece inmejorable. «Los inversores entran en una época completamente nueva para los tipos de interés. Es el momento de que piensen en sus objetivos de inversión y en cómo adaptarse a este entorno para aprovecharlo», sentencia Luis Artero, director de inversiones de JP Morgan Banca Privada en España.