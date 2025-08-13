HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex ataca los 15.000 puntos que perdió en la crisis de 2008

El selectivo vive su mejor racha desde mayo apoyado en los buenos resultados empresariales y la perspectiva de una nueva rebaja de tipos de la Fed

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:00

Las bolsas mundiales mantienen la racha alcista que anoche llevaron a Wall Street a rondar nuevos máximos históricos. Un optimismo poco habitual en momentos de ... alta incertidumbre como el que desde hace meses vive el mercado, ante el repunte de las tensiones, tanto geopolíticas como arancelarias.

