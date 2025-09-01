HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 31 de agosto, en Extremadura?
Analista observa los gráficos de las acciones en Wall Street. AFP

Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida

Los mercados encaran septiembre en zona de máximos pese a los vaivenes comerciales y las dudas sobre el ritmo de bajada de los tipos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03

Convivir con la incertidumbre. Esa es la máxima que el mercado ha aplicado en los últimos meses y llevó a las Bolsas a cerrar agosto ... en zona de máximos: niveles históricos para Wall Street y el Ibex-35 en el entorno de los 15.000 puntos tras recuperar en el último mes el umbral más alto desde 2008. El acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, la extensión de la tregua arancelaria con China, los resultados empresariales y la expectativa de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) pese a las injerencias de Donald Trump sobre este órgano independiente han inyectado optimismo a los parqués.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  5. 5 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  6. 6 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  7. 7

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  8. 8

    Los incendios en la Sierra de San Pedro han quemado 60 nidos de buitre negro
  9. 9 Investigadores extremeños descubren que los corderos engordan más rápido si comen ajo deshidratado
  10. 10

    El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida

Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo pero el mercado aún ve margen de subida