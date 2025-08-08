HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo en Extremadura
Pantallas de cotización en la Bolsa de Madrid. Efe

La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008

El Ibex sube cerca de un 5% en su mejor semana en cuatro meses con los 15.000 puntos en el foco

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:04

Ni la guerra comercial desatada por Donald Trump, ni las tensiones geopolíticas ni la fragmentación política que impide aprobar medidas clave con los presupuestos para ... el país. Nada parece parar a la Bolsa española, que este año se ha convertido en la 'niña bonita' de los mercados europeos con una subida vertical del 27% poco habitual en momentos de tanta incertidumbre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  7. 7 El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura
  8. 8 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  9. 9

    La investigación apunta a que robaron las pistolas de Alburquerque para venderlas en el mercado negro
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008

La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008