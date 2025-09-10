La Justicia europea anula las tasas de supervisión impuestas a Facebook, Instagram y TikTok
Mantiene la obligación del pago por un plazo de hasta un año, para que no haya «un vacío regulatorio», una decisión que supone un revés para la Comisión Europea
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:22
La batalla judicial que la Comisión Europea libra con las grandes tecnológicas ha tenido este miércoles un nuevo capítulo. El Tribunal General de la UE ... ha anulado las tasas de supervisión que Bruselas impuso a Facebook, Instagram y TikTok, en una sentencia que supone un duro revés para el Ejecutivo comunitario y que responde a un recurso presentado por la empresa matriz de Facebook e Instagram, Meta. Por el momento, se mantienen los efectos de las decisiones anuladas, con el pago de la tasa de 2023 y por un periodo de hasta un año, para evitar que haya «un vacío regulatorio».
El caso se remonta a marzo de 2023, cuando la Comisión adoptó un reglamento que completaba la Ley de Servicios Digitales y que fijaba los procedimientos para las tasas de supervisión. En noviembre de ese mismo año, Bruselas determinó el importe de la tasa que se podía aplicar a cada una de estas tres plataformas para 2023, una decisión que Meta y TikTok recurrieron ante la Justicia europea.
El Tribunal General de la UE da ahora la razón a Meta y TikTok, en una sentencia que el Ejecutivo comunitario podrá recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), la máxima instancia a nivel europeo. Esta decisión es, eso sí, una advertencia para Bruselas que deberá actualizar sus procedimientos y blindarlos legalmente para garantizar la aplicación de la Ley de Servicios Digitales.
