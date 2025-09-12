HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 12 de septiembre, en Extremadura?
Imagen de archivo del Mobile World Congress de Barcelona. Efe

Israel llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona por la postura del Gobierno con el conflicto

El ministro israelí explica que la decisión responde a las acciones contra Israel del Gobierno español, al que acusa de «impulsar políticas antisemitas y por su apoyo sistemático a Hamás»

C. P. S.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:53

La GSMA, patronal que organiza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, se ha definido como evento «unificador» del ecosistema móvil, ante la posible ausencia ... de Israel a la edición 2026 del congreso mundial de móviles, afirma GSMA este viernes en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

