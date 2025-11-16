HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
La inistra de Hacienda, María Jesús Montero. EP

La trampa saducea

María Jesús Montero, con su gorro de ministra, presentará la senda del gasto, que es el primer paso para aprobar los presupuestos más negados de la historia.

Ignacio Marco-Gardoqui

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Los saduceos fueron una secta famosa y vilipendiada por sus habituales conexiones con los invasores (griegos y romanos) que acogían a las capas altas de ... la sociedad judía de la época (siglo I AC) y que no creían en la inmortalidad del alma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  4. 4 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 La alerta de «riesgo importante» por lluvia y viento se extienden hasta este sábado en Extremadura
  10. 10 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La trampa saducea

La trampa saducea