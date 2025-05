Ascendemos hacia el despropósito

Cada semana que pasa ascendemos unos cuantos cientos de metros hacia la cumbre del despropósito. En esta, algunos de los propios aliados del Gobierno, unidos ... a toda la oposición, tumbaron dos de los tres decretos presentados en el Parlamento y el que salió lo hizo gracias al voto de esa misma y odiada oposición.

Los dos temas más mediáticos han sido las pensiones y las rebajas al transporte, pero lo sucedido con el impuesto a las energéticas, a pesar de ser esperado y conocido, resulta más increíble. El Gobierno idea, propone, negocia, promete mantenerlo a quienes desean mantenerlo y eliminarlo a quien suspira por eliminarlo… y claro, al final pierde la votación.

¿A alguien le extraña? Su aliado Junts le califica de trilero, pirata, mentiroso, gandul, prepotente, chantajista, incumplidor y manipulador. No, guapo no le llamaron, pero si dijeron que estaban hasta 'las narices' del presidente. Ante un retrato tan preciso nadie se inmutó. Parece que todo es normal, pero es evidente que con amigos y aliados así, ¿quién necesita enemigos? Lo malo es que con derivas como esta, ¿quién se atreverá a invertir en este país?

Hace meses que el ambiente en el que se desarrolla la vida política de este país es irrespirable. Lo malo es que no hay esperanzas de que vaya a cambiar y mejorar en el próximo futuro. Los aliados del Gobierno han encontrado la fórmula perfecta: no le dejan gobernar, pero no le fuerzan a caer. ¿Con quién vivirían mejor, a quién estrujarían más? No se canse, quedan cosas. Si en lugar del alpinismo usamos terminología ciclista podríamos decir que la etapa no ha hecho más que empezar ya que al Gobierno y entre otras menudencias le faltan por subir dos 'cols' de primera especial, 'hors categorie': los presupuestos y la actualización del sistema de financiación autonómica y otros dos de primera: la reducción de la jornada laboral y el nuevo salario mínimo.

Lo de los presupuestos es otro escarnio. La Constitución NO obliga a tener presupuestos (esa obligación queda atribuida a las Cortes, aunque la lleve implícita), pero SÍ a presentarlos (Art. 134º.3), y eso depende del Gobierno en exclusiva. El año pasado se le 'olvidó' presentarlos y éste se le ha pasado el plazo y lleva camino de prolongar la amnesia. Quizás se le haya olvidado, pero actuamos con una cuentas aprobadas ¡en la legislatura anterior! ¿Cómo es posible que semejante desprecio al mandato constitucional no tenga ningún tipo de reproche?

La situación de la reforma del sistema de financiación autonómica es igual de compleja tras enfrentar a Cataluña con el resto de autonomías. Sánchez pretende cuadrar el círculo y conseguir que un acuerdo bilateral y perjudicial para el resto obtenga el plácet general.

Se da la divertida circunstancia de que será la nueva lideresa del PSOE en Andalucía, ministra de Hacienda en Madrid y responsable del tema, María Jesús Montero, quien deba explicarles a sus paisanos y pretendidos votantes que perder 6.000 millones es una oferta generosa. Esa cantidad de millones es la estimación de los menores ingresos que provocará en la hacienda andaluza la aplicación del principio de ordinalidad y suponen aproximadamente una sexta parte del presupuesto andaluz.

Por cierto, ¿le darán las 37,5 horas que la otra vicepresidenta le permite trabajar para su pluriempleo en Madrid y Sevilla? ¡Que alarde de eficacia y productividad!

A la vista de todo esto, nadie podrá decir que la economía va bien –va bien en cuanto a las cifras globales del crecimiento y del empleo y siempre que se olvide su coste y el resto de circunstancias que rodean a los éxitos– 'gracias' a la acción del Gobierno, sino que habría que convenir que va bien, 'a pesar' de ella.