Guardias médicas, una jornada laboral abusiva

He estado muchas veces en el hospital. He acudido a urgencias de madrugada y también he estado en planta. Al principio, ni me planteaba cuántas ... horas llevaba trabajando el médico que nos atendía. El pasado 9 de septiembre acudió al Congreso de los Diputados una representante de este colectivo, la doctora Tamara Contreras, que lidera la campaña 'Stop guardias 24 horas', a explicar cómo trabajan.

«Uno se levanta a las seis y media de la mañana para estar a las ocho en su puesto de trabajo y empieza la guardia. Las ocho, las nueve, las diez, las doce, las cuatro de la tarde, las seis y tú, ahí sigues. Ves un paciente, otro. Tomas una decisión, otra… y son decisiones vitales. Miras el reloj, son las doce de la noche y te quedan ocho horas todavía; te queda otra jornada laboral entera... ¿Tengo que argumentar por qué no podemos trabajar 60, 80 y 90 horas semanales? Tenemos más riesgo de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de trastornos endocrinos... Ansiedad, depresión, tenemos la tasa de suicidio consumado más alta de toda la población. ¿Hay que explicar por qué la vida de una persona que corre peligro no puede estar en mis manos después de 20 horas despierta?»

Hay estudios que comparan los efectos de no dormir con la intoxicación etílica. Son los mismos síntomas de una intoxicación. La falta de sueño baja el nivel de actividad cerebral, por lo que el lóbulo frontal, encargado de la regulación y planificación de la conducta y las emociones, no tiene energía suficiente para ejercer su función.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que anda de reuniones para acordar con los agentes sociales la reducción del tiempo de trabajo de 40 a 37,5 horas, no ha hablado de las jornadas maratonianas de los sanitarios. Sí lo ha hecho la ministra de Sanidad, Mónica García, que defiende acabar con las guardias de 24 horas en esta legislatura. Por lo pronto, en el programa de prioridades presupuestarias para 2025 de Sumar, esto no aparece. Ni una línea sobre las guardias.

Al final, detrás de este abuso laboral hay un tema de dinero. Sale más barato pagar las guardias que contratar más médicos, que es lo que habría que hacer si realizaran jornadas de ocho horas cada día como el resto de los mortales. Sale más barato además porque así se pueden poner salarios base más bajos y complementarlo con las guardias. Los médicos y médicas españoles están entre los peor pagados de Europa, según datos de la OCDE. El sueldo base de un médico de hospital interino eventual o sustituto con 30 años de edad o más (tras seis años de carrera, al menos uno de preparación del MIR y otros cuatro o cinco años de residencia, según la especialidad) ronda los tres mil euros mensuales brutos sin guardias (el neto se queda algo por encima de los 2.500), aunque hay diferencias entre comunidades autónomas. Un encargado de Mercadona con cuatro años de experiencia (gerente B) gana 3.117 euros brutos al mes. Y es nuestra vida la que está en manos de los primeros.

Además, como las guardias médicas no se consideran jornada laboral normal ni horas extraordinarias, sino que es 'jornada complementaria', ese tiempo trabajado no cuenta para el cómputo de la jubilación. Y no hay límite para estas jornadas complementarias.

«Es un modelo de gestión cortoplacista», continúa la doctora Contreras, «vale, tú tienes a alguien hoy 24 horas trabajando, pero ¿cómo vas a tener a esa persona dentro de un tiempo? Estará deshumanizado, quemado, buscando la puerta por dónde salir. Y cuando te falla alguien es muy difícil de cubrir 24 horas. Por eso, nosotros trabajamos tanto aunque estemos enfermos; con 39 de fiebre estás de guardia también, porque ¿quién va a venir a cubrirte? Conciliar 24 horas es muy difícil, no puedes decir: 'no te preocupes, yo voy'. Porque no es la mañana o la tarde, es la mañana, la tarde, la noche y la mañana siguiente también. Porque el día que tú sales de guardia después de estar 24 o 30 horas trabajando, que sales con todos estos síntomas de privación del sueño, que no sirves para nada, ese es tu día de descanso».

Después de oírla no puedes evitar hacerte preguntas. ¿Por qué tenemos un sistema que obliga a los médicos y médicas que nos han de curar a trabajar tres turnos seguidos de ocho horas? ¿En qué otro sector se trabajan 24 horas seguidas de forma habitual y normalizada? Los camioneros tienen regulado el tiempo al volante (no pueden superar las 9 horas diarias ampliable a 10 horas no más de dos veces a la semana), pero en quienes deben tomar decisiones de vida o muerte en minutos no parece importante que tripliquen la jornada laboral. Tiene todo el sentido que los conductores estén descansados al volante, pero ¿por qué no nos importa que estén agotados quiénes tienen que diagnosticar rápidamente un aneurisma o entrar en el quirófano a operar de urgencia? Si no conocíamos las condiciones laborales de los médicos de la sanidad pública, ahora sí.

Creo, como la doctora Contreras, que no hace falta argumentar más por qué las guardias de 24 horas son perjudiciales no solo para los médicos sino también, y fundamentalmente, para los pacientes.

'Claves económicas' es una newsletter para intentar entender qué pasa en el mundo económico y cómo nos afecta. La recibirás cada viernes si estás suscrito (puedes hacerlo aquí) y, si te parece bien, puedes compartirla con tus amigos o recomendarla. ¡Gracias por leerme!